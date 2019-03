Kampf gegen Trickbetrüger

Weisser Ring schult speziell Senioren

+ Werner Käding vom Weissen Ring des Landkreises Diepholz. Foto: KÄDING

Diepholz – Getreu dem Motto „Ohne Furcht im Alter“ widmet sich der Weisse Ring in diesem Jahr gezielt der Sicherheit der älteren Generation. Perfide Maschen wie zum Beispiel Verwandte in Not finden immer mehr Anklang im Milieu des Trickbetrugs. In einer Pressemitteilung des Weissen Ring heißt es, im Landkreis Diepholz seien im vergangenen Jahr 54 Opferfälle gemeldet worden. Neben menschlichem Beistand und persönlicher Betreuung hat der Weisse Ring den Betroffenen auch mit materieller Unterstützung geholfen.