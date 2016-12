Mit „kaltem Hund“ zum Weihnachtsmarkt

MGV Sankt Hülfe lädt auf den Hof Stiening ein / Vielfältiges Angebot

+ Die vier jungen Damen hatten es sich auf dem großen Stein an der Zufahrt zum Hof Stiening bequem gemacht und warteten auf den Weihnachtsmann. - Foto: Dufner

SANKT HÜLFE - Klein, aber fein und ganz familiär – so präsentierte sich auch die vierte Sankt Hülfer-Heeder Weihnacht, zu der der Männergesangvereins (MGV) Sankt Hülfe am Sonnabend auf den mehr als 200 Jahre alten Hof Stiening mit dem markanten Fachwerkgiebel an der Bundesstraße 51 eingeladen hatte. Die beiden „Macher“, Friedrich Wiechering und Andrea Meyer vom MGV-Vorstand, bewiesen bei der Auswahl der rund 20 Aussteller ein glückliches Händchen – und auch ein feines Näschen.

„Einen besseren Platz für diesen Weihnachtsmarkt gibt es in Sankt Hülfe und Heede nicht,“ bedankte sich Friedrich Wiechering bei Elke Steinbach und Ralf Schürmann, die ihren Hof erneut für diesen Weihnachtsmarkt zur Verfügung gestellt hatten. Die Tannenbäume zur Ausschmückung des Platzes und der kleinen Bühne, auf der der Männergesangverein, der Frauenchor „Harmonie“, der Posaunenchor, der Kirchenchor und der Kinderchor „Musica“ nach Takt und Noten gefühlvoll auf das Fest der Freude einstimmten, waren Bernd und Angelika Pfeil zu verdanken.

Während MGV und Frauenchor „Sind die Lichter angezündet“ intonierten, hatte Reinhold Brosinski für seinen „Kalten Hund“ einen Platz in der warmen Diele gefunden – zwischen den vielen Torten und weiteren Leckereien, die von Vereinen und Privatpersonen angeboten wurden. Beim Kalten Hund (auch als Kalte Schnauze bekannt) handelt es sich um einen schokoladigen Kekskuchen, der einst bei keinem Kindergeburtstag fehlen durfte. Er war ja auch ruck-zuck „gebacken“. Bei der Weihnachtsversion von Reinhold Brosinski wurden statt Butterkekse Spekulatius verwendet.

Auf der umfangreichen Getränke- und Speisekarte standen neben Kuchen für jeden Geschmack und den Klassikern wie Pommes und Bratwurst sowie Glühwein auch einige ausgefallenere Leckereien.

Der vor 20 Jahren gegründete Verein „Streuobstwiese Heede“ informierte nicht nur über seine Arbeit, sondern kredenzte auch kalt gepressten Öko-Apfelsaft eben von besagter Fläche sowie Original Ströher Schwarten, der in seinem Heimatland bekanntlich getrunken wird, solange die Tannen grün sind, also ganzjährig. Weg wie warme Semmeln ging auch der deftige Wagenfelder Pickert nach einem alten Rezept von Oma und Opa Kunter.

Der Stand des rührigen Landfrauenverein Diepholz wurde von Sylvia Klausing und Elke Oehlmann betreut. Landfrauen unter anderem aus Brockum, Wagenfeld und Rehden hatten sich für den Markt mächtig ins Zeug gelegt, boten aus eigener Herstellung Süßes wie Whisky-Trüffel und feine Milchpralinen ebenso an wie Holzarbeiten und dekorative Leuchten, natürlich auch handgearbeitet. Was bei den Landfrauen in den Wintermonaten los ist, war einem Flyer zu entnehmen. Natürlich war auch der Eierlikör von den Damen selbst „angesetzt“ worden.

Am Stand der Landfrauen zogen auch Hufeisen, von Sören Brandt und Nico Liebermann zu kleinen Kunstwerken verarbeitet, die Blicke auf sich. Da gab es sogar einen Weihnachtsbaum, der nicht nadelt.

Die Biene ist das Wahrzeichen der Landfrauen. Was fleißige Bienen in der Natur produzieren, war gleich nebenan bei Imker Klaus Gülker zu haben, neben Honig beispielsweise auch Seife. Sein süffiger Met kam zum ersten Mal aus einem Holzfass. Gülker war zum dritten Mal mit von der Partie bei diesem Markt. Im Frühjahr will er bei einem Tag der offenen Tür seinen Imkerbetrieb mit 15 Völkern der Öffentlichkeit vorstellen.

Die 1976 gegründete Jugendfeuerwehr Heede ist auch immer zur Stelle, wenn sie gerufen wird. Sie war gleich zwei Mal auf dem Markt vertreten. Im Zelt auf dem Freigelände konnten sich die Besucher beim Kerzenziehen versuchen. Außerdem wurden u.a. Walnüsse aus dem Garten der Familie Ripking an der Königstraße und heiße Waffeln angeboten. Außerdem wartete ein großes Sparschwein darauf, kräftig „gemästet“ zu werden. Die Jugendfeuerwehr braucht für die Anschaffung eines neuen Zeltes dringend Bares.

Der Kreativkreis des Kreuzkirche verkaufte Weihnachtliches. Der Erlös geht an den Tierschutzhof in Dickel.

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Kinder“ steht die Arbeit des Fördervereins der Grundschule Sankt Hülfe/Heede. Sabine Bischoff, Silke Krempig, Christine Kirchner, Simone Hoßbach und Maja Vullriede standen den Besuchern Rede und Antwort. Beim „Heißen Draht“, der eine ruhige Hand erfordert, konnten Preise gewonnen werden.

Der Ortsverein Sankt Hülfe/Heede/Wetschen des DRK mit Schnäppchen, Handarbeiten und Restposten im Angebot, nutzte den Markt, um auf seinen nächsten Blutspendetermin am 23. Dezember aufmerksam zu machen.

Mit viel Geschick konnten Jungen und Mädchen beim Waldorf-Kindergarten Papiersterne basteln.

An ihrem angestammten Platz gleich im Eingangsbereich hatten zum vierten Mal „Die Bollmann’s“ – das sind Horst Bollhorst und Frank Logemann – ihre Schätze wie Holzsterne und Lichterketten ausgebreitet. Bei einem Becher Feuerzangenbowle ging so manche Kaufentscheidung schneller von der Hand.

Bei Anbruch der Dunkelheit, als sich der Hof und die Diele zusehends füllten, schaute auch der Weihnachtsmann vorbei, um die kleinen Besucher mit Süßigkeiten zu erfreuen. Einige Erwachsene bekamen aber auch seine Rute zu spüren. Sankt Hülfer und Heeder Bürger sollen davon aber wohl weitgehend verschont geblieben sein – waren ja alle ganz artig... - rdu