Kaiserpaar in Ossenbeck

Petra Bissinger regiert erneut / Tobias Evers ist neuer Jugendkönig

+ Neue und alte Majestäten des Schützenvereins Ossenbeck. Kaiserin Petra Bissinger (5. von rechts), Jugendkönig Tobias Evers (6. von links) mit Gefolge und Präsident Heiner Sparmeier (rechts). Foto: Wiechering

Ossenbeck – Nach einem Jahr der Republik konnte in Ossenbeck der große Thron wieder besetzt werden. Zum zweiten Mal in wenigen Jahren darf Petra Bissinger wieder das Zepter über die Ossenbecker Schützen schwingen. Als Kaiserin Petra mit Kaiser Max wird sie in die Vereinsgeschichte eingehen. Mit einer Umarmung gratulierte Heiner Sparmeier, Präsident des Schützenvereins Ossenbeck, offiziell als Erster der neuen Kaiserin, die Tränen in den Augen hatte.