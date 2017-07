Juniorwahl: Keine Aktion für nur einen Tag

Schulen im Landkreis simulieren den Urnengang

Landkreis - Mit mehr als 3200 teilnehmenden Schulen in Deutschland bricht die „Juniorwahl“ in diesem Jahr einen neuen Rekord. Wie der heimische Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig in einer Pressemitteilung berichtet, sind schon rund eine Million Schüler bundesweit angemeldet. Zum Vergleich: Parallel zur Bundestagswahl 2013 nahmen rund 2400 Schulen an dem Projekt teil. Auch das war schon eine Rekordbeteiligung, die nun gut zwei Monate vor der Wahl am 24. September noch deutlich übertroffen wird.