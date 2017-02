40 junge Besucher aus Thouars

Diepholz - Es ist bereits gute Tradition an der Graf-Friedrich-Schule (GFS) und an der Realschule: Der alljährliche Schüleraustausch mit Schülern aus der französischen Partnerstadt Thouars.

Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Frankreich besuchen für eine Woche die Kreisstadt und wohnen während dieser Zeit bei den Familien ihrer Austauschschüler des Gymnasiums (GFS) oder der Realschule.

Vierzig Mädchen und Jungen sind mit einigen Lehrern bereits am Freitag angereist, nachdem die deutschen Schüler im Herbst in Thouars waren. Das Wochenende verbrachten die Gäste unter individueller Planung in den Familien, um sich erst einmal eingewöhnen zu können. Für diese Woche ist jedoch ein umfangreiches Programm geplant:

Gestern galt es, vor allem die Schulen und die Stadt Diepholz kennenzulernen. Gemeinsam besichtigte die Gruppe aus deutschen und französischen Schülern GFS und Realschule; darüber hinaus den Schulwald des Gymnasiums, den jüdischen Friedhof an der Schlesier-/ Ecke Pommernstraße sowie den Stelenpfad und das Schloss, bevor die Gäste aus Frankreich im Rathaus offiziell empfangen wurden.

Um den Schulalltag an einer deutschen Schule zu erleben, war es geplant, dass die französischen Schüler den heutigen Dienstag zusammen mit ihren Austauschpartnern im regulären Unterricht verbringen.

Besuch von Bremen und des Klimahauses

Auch der Rest der Woche ist abwechslungsreich gestaltet. Für morgen ist beispielsweise ein Besuch des Klimahauses in Bremerhaven sowie die Besichtigung der Bremer Altstadt vorgesehen. Am Donnerstag werden die französischen Austauschschüler am Französischunterricht der beiden Schulen teilnehmen, auch soll in der Tanzschule Hoppenburg ein besonderer Videoclip aufgenommen werden. Zum Ausklang der gemeinsamen Woche ist außerdem eine Fahrt zum Bowling-Center nach Vechta inklusive Mittagessen geplant.

Freitagmorgen werden die Gäste aus Thouars wieder abreisen. Bis dahin, so einige Schüler der Graf-Friedrich-Schule, freue man sich aber gemeinsam auf eine spannende und unterhaltsame Woche.

ef