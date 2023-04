Erstes Jugendforum der Stadt Diepholz: Qualität statt Quantität

Von: Jan Könemann

Volle Aufmerksamkeit: Thomas Schilke aus dem Bildungsbüro der Stadt Diepholz stellt den jugendlichen Teilnehmern des ersten Jugendforums einige Ideen vor. © Könemann

Beim ersten Jugendforum der Stadt Diepholz im Jugendcafé „Freiraum“ überraschen die nur wenigen jungen Teilnehmer die Initiatoren der Veranstaltung: Sie wollen mehr Inklusion, Umweltschutz und Verkehrssicherheit. Außerdem wünschen sie sich mehr sportliche Angebote in der Kreisstadt.

Diepholz – Wenn „nur“ zehn von schätzungsweise 1500 Jugendlichen in Diepholz zu einer Veranstaltung kommen, die speziell dafür konzipiert ist, die Kreisstadt für sie attraktiver zu machen, dann mag das auf den ersten Blick ein Misserfolg sein. Wenn man aber auf die Beteiligung und das Engagement dieser zehn jungen Menschen während des ersten Jugendforums im Jugendcafé „Freiraum“ schaut, dann kommen die Initiatoren zu einem anderen Schluss.

Organisatoren ziehen positives Fazit

„Ich bin mega zufrieden“, zieht Thomas Schilke aus dem Bildungsbüro der Stadt Diepholz, der das Jugendforum federführend begleitet, ein positives Fazit. In die gleiche Kerbe schlägt Bürgermeister Florian Marré: „Das war ein toller Auftakt.“ Auch Sozialarbeiter im Jugendbüro der Stadt Diepholz André Pfennig, der für das Jugendcafé „Freiraum“ zuständig ist, pflichtet dem bei. Gleichzeitig seien alle drei aber auch etwas überrascht gewesen: überrascht von dem Elan der Teilnehmer und vor allem auch von den Themen, die von den Jugendlichen angesprochen wurden.

André Pfennig (2. von links) spendiert den Teilnehmern des ersten Jugendforums der Stadt Diepholz in der Pause eine Cola (von links) : Lukas, Roni, Hostadin, Julian, Luca, Germaine, Florian und Jaden. © Könemann

„Die Bürgersteige sollten behindertengerechter werden“, schlug Germaine aus Diepholz gleich zu Beginn vor. Sie arbeite mit Rollstuhlfahrern und dabei sei ihr das Problem immer wieder aufgefallen. „Bei der Unterführung bei der Schöma-Lok ist es immer so dreckig, da könnte man Mülleimer aufstellen“, meint der 21-jährige Klaff Leon Pascal. Auch das Thema Verkehrssicherheit wurde angesprochen. Die Stadt solle mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen einführen, zum Beispiel an der Schlossstraße, oder Kameras an Zebrastreifen aufstellen. Autofahrer würden an diesen Stellen immer zu schnell fahren.

Überraschende Themen

Inklusion, Umweltschutz und Verkehrssicherheit: Dass diese Themen von den Jugendlichen zuerst angesprochen wurden, hatten die Vertreter der Verwaltung dann doch nicht erwartet. „Es ist schon beeindruckend, dass bei den Vorschlägen so sehr an die Gesellschaft gedacht wird“, meint Thomas Schilke und attestierte den Anwesenden zusätzlich eine „große Disziplin“ während des Austausches. Auch zusätzliche sportliche Aktivitäten wünschten sich die Jugendlichen, etwa neue Basketball- und Volleyballplätze sowie eine Gelegenheit zum Bowling und eine Go-Kart-Bahn.

Zu Beginn der Veranstaltung ergriff Bürgermeister Florian Marré das Wort, erklärte kurz das Konzept des Jugendforums und richtete sich dann direkt an die Jugendlichen: „Es ist unser aller Stadt, aber vor allem auch eure Stadt.“ Die Verwaltung wolle sich ein erstes Meinungsbild einholen und dafür brauche man „den Input von euch“, sagte Marré. Im Anschluss stellte Thomas Schilke die aktuell vorhandenen Attraktionen der Kreisstadt vor und machte ebenfalls direkt deutlich „Wir sind auf eure Ideen angewiesen, was wir in Diepholz noch brauchen.“ Im anschließenden Gespräch sprudelten die Ideen aus den Jugendlichen dann nur so heraus – und natürlich waren auch einige unrealistische dabei.

Zentraler Ort für Jugendliche „in der Münte“?

Einer der zentralen Aspekte des rund 90-minütigem Austausches war, ob es in Zukunft einen zentralen Ort mit mehreren sportlichen Aktivitäten für die jungen Menschen der Kreisstadt geben solle. Bei dieser Frage waren sich alle schnell einig: Ja. Auf einer Karte des Areals rund um das Jugendcafé „Freiraum“ zeigte Marré den Jugendlichen, wo ein solch neues „Jugendzentrum“ sein könnte und machte gleich Vorschläge zur Gestaltung: „Was haltet ihr hier (Freifläche angrenzend an das Jugendcafé, Anm. d. Red.) von einem Areal mit Fitnessgeräten, einem Beachvolleyballfeld und einem Pump-Track?“ Die Teilnehmer waren von diesem Vorschlag sichtlich angetan und machten sofort noch weitere Vorschläge zur möglichen Gestaltung des Platzes.

Nächstes Jugendforum am 7. Juni

Doch was passiert nun mit diesen Ideen? „Wir werden die Ideen fachlich aufarbeiten und grafisch darstellen, damit man sich das besser vorstellen kann“, benennt Marré die nächsten Schritte. Einige konkrete Vorschläge sollen dann in der zweiten Sitzung des Jugendforums am 7. Juni, erneut im Jugendcafé in der Münte, vorgestellt werden. „Toll wäre es, wenn ihr eure Erfahrungen von heute an eure Freunde und Bekannten weitergebt, damit wir nächstes Mal noch mehr sind“, gab Schilke den Jugendlichen zum Ende hin noch mit auf den Weg. Auf einer Stellwand im Café „Freiraum“ wird zudem eine Stellwand aufgestellt, an der die Jugendlichen weitere Gedanken sammeln können.

Florian Marré zur Kritik von SPD-Stadtratsmitglied Paula Tabke Stadtratsmitglied Paula Tabke (SPD) kritisierte den Zeitpunkt des ersten Jugendforums. In Form eines Leserbriefes in dieser Zeitung am 19. April brachte sie öffentlich ihr Unverständnis zum Ausdruck, dass die Umsetzung, anders als zuvor im Ausschuss für Bildung und Jugend besprochen, vor einer weiteren Beratung durchgeführt wurde. Tabke sprach von einer „äußerst misslungenen Umsetzung eines wichtigen Schrittes hin zu guter Jugendarbeit“. Zudem zeigte sie sich besorgt, dass das Vorgehen der Verwaltung im Falle des Scheiterns für Politikverdrossenheit bei den Jugendlichen sorgen könnte.

Darauf angesprochen entgegnete Bürgermeister Florian Marré, dass hier ein „großes Missverständnis“ vorliegt. Ein solches Jugendforum sei bereits 2015 beschlossen worden und solle jetzt nicht politisiert werden. „Es geht einzig allein um die Sache und nicht um Politik. Jugendarbeit bedeutet Kontakt zu den Jugendlichen, dafür brauchen wir keinen Beschluss. Wir wollten da jetzt ran gehen und haben ein gutes Gefühl dabei.“