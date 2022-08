Jugendfest in Diepholz: Ein Hauch von Stadtfest

+ © Reckmann, Sven Fußballdart war eine der Attraktionen im Müntepark. © Reckmann, Sven

Das erste Diepholzer Jugendfest im Müntepark zieht vor allem die Jüngeren an. Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagt ein Vertreter der veranstaltenden Stadt Diepholz.

Diepholz – Es hörte sich ein wenig nach Stadtfest an gestern Nachmittag in Diepholz: Livemusik drang vom Müntepark durch die Straßen und zog so manchen Interessierten an. Unter dem Motto „live-laut lebendig“ hatte die Stadt Diepholz erstmals ein Jugendfest ausgerichtet.

Die kleinen und großen Besucher konnten sich an verschiedenen Aktivitäten ausprobieren - wie Bungeetrampolin, Menschenkicker oder Fußballdart, vor denen sich teilweise lange Schlangen bildeten. Auch die Minigolfanlage war geöffnet. Gleich zweimal rockte die Diepholzer Band „Unation“ die kleine Bühne, die mitten im Park aufgebaut war. Der Eintritt zu dem Event war frei und auch die Attraktionen konnten kostenlos genutzt werden. Es gab die Möglichkeit, sich an Imbissständen mit Essen, Getränken und Softeis zu versorgen.

+ „Unation“ in Aktion auf der Jugendfest-Bühne. © Reckmann, Sven

„Meine Erwartungen sind übertroffen worden“, sagte Frank Werner, Abteilungsleiter Bildung und Familie bei der Stadtverwaltung. Das Wetter habe den Veranstaltern in die Karten gespielt, alles habe reibungslos geklappt. So sah es auch André Pfennig vom Jugendbüro: „Das ist Werbung für Diepholz, für ,Grafenkind‘ und für den Park als Veranstaltungsort.“ Beide räumten allerdings auch ein, dass sich die eigentliche Zielgruppe etwas rar gemacht hatte: Das Angebot hatte sich erklärtermaßen an Jugendliche von bis zu 18 Jahren gerichtet. Die jüngeren Semester waren gestern Nachmittag aber in der deutlichen Mehrheit. So wurde das Jugendfest eher zu einem Familienfest.

„Im Alter ab 13, 14 wird es immer schwieriger, die Jugendlichen zu motivieren“, berichteten Werner und Pfennig unisono. Eine Beobachtung, die sich auch bei den jüngsten Ferienspielen gezeigt haben und die auch aus anderen Kommunen berichtet werden. Da steht „Chillen“ nicht selten höher im Kurs als manches gut gemeinte geplante Angebot.

+ Beim Bungeetrampolin gab es schnell eine Warteschlange. © Reckmann

Für das Fest gab es Fördermittel aus dem Programm „Startklar in die Zukunft“ des Landes Niedersachsen. Der Hintergrund: Während der Pandemie mussten auch Jugendliche in vielen Bereichen auf vieles verzichten. Veranstaltungen wie diese sollen nun helfen, den „Radius“ langsam wieder zu erweitern, hatte es im Vorfeld von den Organisatoren geheißen.