124 Wissenschaftler in spe: Jugend-forscht-Wettbewerb in Diepholz 

Vorsichtig schüttet Dennis Koytek den Essig in die schmale Öffnung. Mit prüfendem Blick kontrolliert er die Füllhöhe. Dann: „Da ist noch was drin. Ich muss den Vulkan nochmal auswaschen.“ Die kleine Traube an Schaulustigen wartet geduldig, bis der Elfjährige zurück ist. Dann nochmal. Erst Essig, dann Backpulver, Natron und rote Lebensmittelfarbe. Es zischt, es brodelt, der Vulkan erwacht.

Diepholz - Von Luka Spahr. Zusammen mit 123 anderen klugen, jungen Köpfen ist Dennis einer der Teilnehmer des Jugend-forscht-Wettbewerbs. Im Diepholzer Berufsbildungszentrum (BBZ) ging am Donnerstag und Freitag einer von niedersachsenweit insgesamt acht Regionalentscheiden über die Bühne. Mit 64 unterschiedlichen Experimenten aus dem Bereich der Naturwissenschaften versuchten die Jugendlichen am Donnerstag die Gunst der 30-köpfigen Jury zu gewinnen. Am Tag darauf war die Ausstellung in der Aula des BBZ für alle geöffnet. Und Dennis Koytek war mit seinem Vulkan quasi das Empfangskomitee direkt am Eingang.

Ein paar Stufen weiter oben geht es an diesem Tag hochtechnisch zu. Der Elftklässler Felix Meyer von der IGS Osterholz-Scharmbeck hat einen ganz besonderen Roboter geschaffen. „Arduino sortiert Kunststoffe“ heißt es auf einem übersichtlichen Plakat neben seinem Versuchsaufbau. Der Schüler hat eine Maschine geschaffen, die mit Infrarot-LEDs bis zu acht verschiedene Kunststoffe erkennen und sortieren kann. Die Idee zu dem Projekt, von der technischen Umsetzung bis hin zum Programmieren, geht ganz allein auf Felix zurück. Lediglich sein Vater, der ein Ingenieur ist, habe ihm ab und an mal Tipps gegeben, so der Jugendliche.

Während Felix direkt am Jugend-forscht-Wettbewerb teilgenommen hat und hofft, dass die Jury ihn zum Landesfinale nach Clausthal-Zellerfeld schickt und danach vielleicht sogar zum Bundesfinale nach Chemnitz, sieht es bei Dennis und seinem Vulkan ein wenig anders aus. Da er unter 15 Jahre alt ist, nimmt er genau genommen am Schüler-Experimentieren-Wettbewerb teil. Sein Landesentscheid würde in Oldenburg über die Bühne gehen, einen Bundesentscheid gibt es für seine Altersklasse nicht.

+ Felix Meyer von der Integrierten Gesamtschule Osterholz-Scharmbeck vor seinem Roboter Arduino, der unterschiedliche Kunststoffe sortieren kann. © Luka Spahr

Was die Teilnehmer des Wettbewerbs jedoch alle vereint, sind ihre oft sehr praktischen Experimente im naturwissenschaftlichen Bereich. In den sieben unterschiedlichen Rubriken Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Informatik, Physik sowie Technik konnten sie ihre Versuche einreichen.

Eindeutig aus dem Bereich der Biologie kommt das Projekt von Jonathan Goldsche, Wiebke Lindenbauer und Henrik Winkler. Die Schüler der Bassumer Lukas-Schule untersuchten, welche Hühnerrasse am meisten Eigelb in ihren Eiern produziert. Am Ende stand ein eindeutiges „Siegerhuhn“ da. In der BBZ packte die Jugendlichen allerdings die Unsicherheit. War es vielleicht doch nur ein Messfehler?

Am Freitagnachmittag hatten schließlich alle Teilnehmer die Gewissheit, ob sie weiter sind oder nicht. Während Felix Meyer mit Arduino in gleich zwei Rubriken die Jury überzeugte, rücken Dennis Koytek mit seinem Vulkan und die drei Schüler mit ihrem Eigelb-Experiment nicht in die nächste Runde vor.

Die ausführlichen Ergebnisse werden am Montag veröffentlicht.