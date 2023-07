Jüdischer Unternehmer Fontheim im Mittelpunkt

Von: Eberhard Jansen

Über Siegfried Simon Fontheim – Diepholzer Unternehmer und Ehrenbürger – sprach Dr. Benjamin Kuntz vom Robert Koch-Institut (Berlin). © Jansen

Das Buntglasfenster im Diepholzer Ratssaal gäbe es ohne ihn nicht: Siegfried Simon Fontheim hat es für den Sitzungssaal des 1904/1905 erbauten Rathauses an der Langen Straße – heute das „Alte Rathaus“ – gestiftet. Das wertvolle Werk, das den als Ritter gekleideten Edelherrn Johann III. zeigt, der Diepholz 1380 das Stadtrecht verliehen hatte, wurde dann Anfang der 1980er Jahre in den Sitzungssaal des neuen Rathauses eingebaut.

Diepholz – In diesem Saal war der Ehrenbürger und jüdische Unternehmer Siegfried Simon Fontheim (1854 – 1937) ein großes Thema beim Treffen des überregionalen Arbeitskreises „Geschichte der Juden“. Diesem gehören Historiker und Lehrer aus dem ganzen Bundesland an. Der Arbeitskreis gehört zur Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen (www.historische-kommission.niedersachsen.de).

Arbeitskreis „Geschichte der Juden“

Der von Dr. Frank Wolff und Dr. Sebastian Musch (beide Uni Osnabrück) geleitete Arbeitskreis wurde 1999 in Aurich gegründet. Im Jahr 2000 tagte er zum ersten Mal in Diepholz. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Tagung zum 20-jährigen Bestehen erst jetzt – drei Jahre später als geplant – stattfinden. Das Treffen vor Ort organisiert hatte der frühere Diepholzer Stadtarchivar Falk Liebezeit. Sein Nachfolger Kim Oliver Lange sowie der Diepholzer Verleger Reinald Schröder nahmen ebenfalls teil. Der Arbeitskreis sammelt Fakten zur jüdischen Geschichte vorwiegend in Niedersachsen, aber auch grenzübergreifend in den Niederlanden.

Der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré hatte die Arbeitskreis-Mitglieder im Rathaus begrüßt. Bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es viele jüdische Gemeinden in Niedersachsen. „Dann waren in Diepholz nur zwei bis drei Familien ansässig. Sie mussten Schutzgeldzahlungen und Zwangsabgaben leisten, waren Restriktionen ausgesetzt“ so Marré.

Von Fontheim gespendet: Das Buntglasfenster im Diepholzer Rathaus. © Jansen, Eberhard

Am Nachmittag stand für den Arbeitskreis ein Rundgang durch Diepholz an. Als Ziele hatte Falk Liebezeit unter anderem den Standort der früheren Diepholzer Synagoge an der Mühlenstraße 5, das Schloss und den jüdischen Friedhof an der Schlesier Straße / Ecke Pommernstraße ausgewählt. Liebezeit erläuterte bei der Sitzung auch die Geschichte von Juden in Diepholz.

Im Mittelpunkt des Arbeitstreffens in Diepholz, an dem etwa ein Dutzend Mitglieder teilnahmen, stand der Vortrag von Dr. Benjamin Kuntz. Der aus Vechta stammende Wissenschaftler ist Leiter des Museums im Robert Koch Institut (RKI) in Berlin. Hintergrund: Zur Familie Fontheim gehörten auch mehrere bedeutende Mediziner.

Wer war Fontheim?

Siegfried Simon Fontheim war Unternehmer. Er gründete 1874 in Berlin eine Wäsche- und Krawattenfabrik („Marke Viktoria“). Aus dem erwirtschafteten Vermögen spendete er seiner Heimatstadt Diepholz nicht nur das Buntglasfenster, das den Grafen zeigt, sondern unter anderem 1899 eine Uhr für die Mittelschule, 1920 für das Rathaus ein großes Ölgemälde des Diepholzer Schlosses sowie Geld für Bedürftige und Einrichtungen. „Aufgrund der zahlreichen Spenden und Stiftungen sowie der bleibenden Verbundenheit mit seiner Heimat beschlossen Magistrat und Bürgervorsteherkollegium in ihrer Sitzung am 18. März 1921, Siegfried Simon Fontheim zum Diepholzer Ehrenbürger zu ernennen“, erklärte Dr. Benjamin Kuntz. Nach Fontheim ist auch eine Straße benannt.