Jubiläum der Feuerwehr Heede: „Wir sind stolz auf Euch“

Das Moderatorenteam (von links) mit Yannis Thasler, Lena Ripking, Stefanie Palt und Jan-Malte Oehlmann führte die Gäste durch die Jubiläumsveranstaltung. © Gerwanski

Die Freiwillige Feuerwehr Heede feierte mit vielen Gästen ihr 100-jähriges Bestehen.

Heede – „Wir können nicht oft genug Danke sagen“, erklärte Bürgermeister Florian Marré in seinem Grußwort. Die Feier zum 100-jährigen Bestehen der Ortsfeuerwehr Heede bot einen angemessenen Rahmen, um das Engagement der Kameraden von der Gründung an bis heute zu würdigen. Der Diepholzer Bürgermeister lobte die Einsatzbereitschaft und hob die Verantwortung heraus, die die Mitglieder der Ortsfeuerwehr seit jeher tragen. „Wir sind stolz auf Euch“, betonte er und überreichte ein „Flachgeschenk“, wie die Briefumschläge unbekannten Inhalts genannt werden.

Nicht nur die heimische Verwaltung und Lokalpolitik waren mit ihren Abordnungen erschienen, auch die anderen Diepholzer Feuerwehren, die örtlichen Vereine und der Kreisfeuerwehrverband waren zu der Feier im Hotel Castendieck vertreten. So konnten Ortsbrandmeister Niels Oke Haase und sein Stellvertreter Nico Meine zahlreiche Gäste persönlich begrüßen, bevor das Moderatorenteam, bestehend aus Yannis Thasler, Lena Ripking, Stefanie Palt und Jan-Malte Oehlmann, „locker von Rede zu Rede“ führte.

Nico Meine ließ zunächst die Geschichte der Heeder Feuerwehr Revue passieren, die einst „von 24 motivierten Männern“ gegründet worden war. Aber längst ist auch hier die Brandbekämpfung Sache aller Einwohner, und so traten 1990 die ersten Frauen in die Wehr ein.

Norbert Warnke überreichte eine Laterne an Ortsbrandmeister Niels Oke Haase und seinen Stellvertreter Nico Meine (von rechts). © Gerwanski

Es habe sich viel geändert, betonte Niels Oke Haase in seiner Rede. Die Anforderungen seien mittlerweile anders. Geblieben sei aber der Wille, „anderen Menschen zu helfen“. Der Ortsbrandmeister lobte „die Vierergemeinschaft“ in der Stadt Diepholz, zu der auch die Wehren aus Aschen, St. Hülfe und Diepholz zählen. „Wir haben gelernt, dass wir nur gemeinsam stark sind“, erklärte er.

Stadtbrandmeister Frank Schötz gratulierte im Namen der Stadt und lobte die Heeder als eine „schlagkräftig und professionell ausgebildete Feuerwehr“. Die Kameraden würden zudem andere Aufgaben im Ort und in der Stadt übernehmen.

Ortsvorsteher Ralf Müller überreichte ebenfalls ein „Flachgeschenk“ an das Team, auf das man sich verlassen könne. Wie die anderen Gratulanten lobte er die Jugendfeuerwehren in Heede und in den anderen Wehren. Sie seien eine „Erfolgsgeschichte“ hatte zuvor schon der Ortsbrandmeister erklärt. „Sie sorgen für unseren Nachwuchs.“ Wie viel Spaß, aber auch schon Pflichtbewusstsein die Jugendlichen haben, zeigten einige Videoaufzeichnungen, die zwischen den Grußworten eingeblendet wurden. Gemeinschaft, Teamwork, Zusammenhalt und natürlich Spaß waren oft genannte Gründe, in der Jugendwehr aktiv zu sein.

Die dekorative Laterne, die Norbert Warnke, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Diepholz, überreichte, dürfte später auch dem Nachwuchs helfen, „immer den Weg vom Einsatz nach Hause zu finden“. Bis dahin, wünschte Warnke, möge die Laterne einen würdigen Platz im Feuerwehrhaus erhalten.

Nun ist erst einmal „der Hunger nach Grußworten gestillt“, beendete der Stadtbrandmeister den offiziellen Teil. Am 2. September findet ein Kuppel-Contest statt, bei dem es gilt, möglichst schnell und fehlerfrei einen Löschaufbau herzustellen. ger