Schützenkorps: Den Festplatz neu sortiert

Von: Sven Reckmann

Dirigent Ralf Bohmann dirigiert nicht nur die Lohner Stadtkapelle, sondern auch das Schützenkorps. © Reckmann

Das Diepholzer Schützenkorps feiert sein 525-jähriges Bestehen mit einem großen Zapfenstreich und einem Kommers.

Diepholz – 525 Jahre Diepholzer Schützenkorps – das Jubiläumsfest läuft. Bei sommerlichen Temperaturen gab es am Donnerstag den ersten Umzug durch die Stadt mit dem anschließenden Kommers im Festzelt.

Mancher Schütze und Besucher musste sich zunächst einmal orientieren, denn die Organisatoren hatten den Festplatz neu „sortiert“. Das Festzelt ist kleiner und um 90 Grad gedreht, steht entlang des Weges. Die Adlerschießanlage und ein Zelt, in dem das Stadtpokalschießen stattfinden soll, sind hinter dem Zelt angegliedert, die Buden in Richtung Bahnengolfanlage gerückt. Das soll bewirken, dass sich das Geschehen unter den Bäumen zentriert. Dass die Königsentscheidung von einem schattigen Plätzchen aus verfolgt werden kann, könnte sich angesichts der vorhergesagten Temperaturen für den heutigen Samstag auch als goldrichtig erweisen.

Gestartet war das Schützenfest mit dem Marsch vom Müntepark zum Rathausmarkt. Dort nahmen die Schützen Aufstellung und verfolgten den Großen Zapfenstreich.

Über die Lange Straße ging es zurück zum Festplatz, wo Kommandeur Karsten Brüning den Kommers eröffnete.

Am Tisch der Ehrengäste saßen unter anderem der Standortälteste Oberst Volker Benz, Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke, Ortsbrandmeister Steffen Funk, Schützenfreunde aus Lohne mit ihrem Präsidenten Uwe Mohrmann sowie Freddy Evers als Vorsitzender des ASB-Kreisverbands.

Glückwünsche vom Bezirksschützenverband Grafschaft Diepholz – auch im Namen des Deutschen Schützenbundes – überbrachten Präsident Karl-Friedrich Scharrelmann, Kreispräsident Sebastian Lampe und Bezirkssportleiter Siegfried Brockmann.

Als „alter Diepholzer“ verbinde ihn noch manche schöne Erinnerung an das Schützenkorps bis in die Kindheit zurück, berichtete Scharrelmann. „Macht weiter so, Ihr haltet das Schützenwesen aufrecht.“

Zapfenstreich auf dem Rathausmarkt (Bild links) und die hochrangigen Beförderungen an Frank Zillig (r.) und Charles-Friedrich Jacobs (M.). © Reckmann

Einen eigenen Festakt zum Jubiläum veranstaltet das Schützenkorps nicht, gleichwohl ist man am heutigen Samstag Gastgeber für das Stadtpokalschießen und im kommenden Jahr Ausrichter des Kreiskönigstreffens – die Veranstaltungen dürften im Zeichen des Jubiläums stehen.

Eine ganze Reihe von Ehrungen und Beförderungen nahm der stellvertretende Kommandeur, Mark Kürble vor. Stehende Ovationen gab es hier für Horst Gratz, der für 60-jährige Mitgliedschaft im Schützenkorps ausgezeichnet wurde.

Ehrungen und Beförderungen Außerordentliche Beförderungen Offiziere: Fähnrich: Oliver Schwieger; Leutnant: Marten Goetz, Michael Hirtler; Musikmeister (Leutnant): Mathias Kassling; Oberleutnant: Sven Breyer, Andreas Wehring; Hauptmann: Michael Assenmacher, Rolf Hardemann; Major: Frank Zillig; Oberstleutnant: Charles-Friedrich Jacobs. Mannschaft und Unteroffiziere: Hauptfeldwebel (Spieß): Lukas Kernke, Henning Albersmeier; Sergeant: Malte Schötz, Marcel Schröder, Joachim Bankmann, Patrick Fehler; Feldwebel: Uwe Cordes; Oberfeldwebel: Florian Stüven, Frank Korte; Stabsfeldwebel: Martin Schmidthorst, Mario Mysliewicz; Oberstabsfeldwebel: Michael Poppenburg, Udo Schilling. Langjährige Mitgliedschaft: 25 Jahre: Sven Breyer, Cord Finke, Torsten Martz, Udo Schilling, Roland Schnabel, Jan Weerda, Arnold Westerkamp, Jutta Gottlieb, Brunhilde Schmidt; 40 Jahre: Hein Lüesse, Gertrud Pieper, Margret Recker; 50 Jahre: Wolfgang Pieper, Hans-Heinrich Seegers , Heinrich Stickan, Edelhard Wilkens; 60 Jahre: Horst Gratz , Wilfried Krüger.

Der Dank ging auch an die Lohner Stadtkapelle, die den Ausmarsch und die Zeltveranstaltung musikalisch begleitete. Wenn Kapellmeister Ralf Bohmann zum Mitklatschen animierte, ließen sich die Schützen nicht zweimal bitten. Die Lohner sind auch heute wieder mit dabei.

Das abschließende „Schwanenballett vom Willenberg“ zeigte, dass die Königskompanie für jeden Klamauk zu haben ist. Sehr grazil.

Am Sonnabend geht das Schützenfest um 13 Uhr weiter mit dem Antreten im Müntepark und dem Abholen der Majestäten aus dem Rathaus und dem anschließenden Defilee in der Fußgängerzone. Vier Musikkapellen begleiten laut Programm den Umzug. Um 16 Uhr beginnt das Adlerschießen, um 17.30 Uhr die Proklamation der Kindermajestäten, um 20.30 Uhr die Proklamation der „großen“ Majestät.

