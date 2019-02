Jetzt auch Spritzguss-Produktion

Aschener Firma Siebrecht investiert drei Millionen Euro

+ Vor dem neuen Büro-Anbau in Aschen: Das Leitungsteam der Firma Siebrecht Kunststoffverarbeitung mit (von links) Susanne Iggena, Felix Meyer, dem Gründer und Geschäftsführer Wilhelm Siebrecht und Wolfgang Iggena. Foto: Jansen

Aschen - Von Eberhard Jansen. Der neue Bürotrakt am Flaggeweg in Aschen strahlte in der fast frühlingshaften Sonne. Wilhelm Siebrecht konnte das schöne Wetter auch von seinem neuen Arbeitsplatz im ersten Stock aus genießen: Er hatte neben moderner Technik große Fensterflächen in seinem Büro vorsehen lassen. Aber der Ausblick ist natürlich nichts das Wichtigste: Der 54-jährige Unternehmer hat in die Zukunft seiner Firma investiert, die seit 30 Jahren ständig wächst. Außer dem 350 Quadratmeter großen Bürotrakt-Anbau mit Archiv, Computertechnik und modernem Konferenzraum hat die Firma Siebrecht Kunststofftechnik GmbH auch eine neue, 1 200 Quadratmeter große Halle erstellt. Damit wird die Produktionsfläche auf 4 500 Quadratmeter erweitert.