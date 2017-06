Jede Sekunde zählt – und jeder Fehler kann einer zu viel sein

Aschen - So schnell wie möglich kuppeln die jungen Feuerwehrmitglieder Rohre aneinander und rollen Schläuche aus. Jede Sekunde zählt.

Bei ihrer Arbeit lassen sie sich weder von einem Wassergraben noch von einem Tunnel aufhalten. Letztlich müssen sie glücklicherweise kein echtes Feuer bezwingen, sondern nur die Wertungsrichter überzeugen. Außerdem ist der Graben nur eine blaue Plane. Trotzdem zeigen die Jungen und Mädchen bei den Bundeswettbewerben (A und B Teil) beim Zeltlager, die gestern gestartet sind, vollen Einsatz. Immerhin entscheidet ihrer Fehlerquote mit darüber, ob sie Chancen auf den begehrten Lagersieg haben.

193 Wettkampfgruppen zeigen beim Zeltlager ihr Können – zu viele, als dass alle an einem Tag den Löschangriff simulieren und zudem einen Staffellauf absolvieren könnten. Daher geht es am Mittwoch mit den Bundeswettbewerben weiter. Dann stellt sich heraus, welche Jugendfeuerwehr siegreich war.

Aufregende erste Nacht

Ungewiss sind auch die Ergebnisse vom Nachtorientierungsmarsch am Samstag. Wer am besten abgeschnitten hat, bleibt geheim – das steigert die Spannung bei der Siegerehrung am Ende des Zeltlagers. An verschiedenen Stationen mussten die Lagerteilnehmer rätseln, puzzeln sowie Wissen und Geschick beweisen. Somit war schon die erste Nacht im Zeltlager aufregend. Punkten konnten die Teilnehmer zum Beispiel bei einem Bilderquiz oder mit dem Wissen, welchen Durchmesser ein A-Saugschlauch hat. - ks