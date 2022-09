Jantzon investiert in SB-Waschanlage am Autohof-Kreisel

Fabian Schlechter (links) und Lars Jantzon hoffen, das möglichst bald mit dem Bau der neuen SB-Waschplätze begonnen werden kann, die zwischen Tankbereich und Waschstraße entstehen sollen. © Dümer

Der Autohof in Diepholz wurde vor zwölf Jahren eröffnet. Jetzt gibt es Pläne für eine Erweiterung. Der Bauantrag ist gestellt.

Diepholz – Ziemlich genau zwölf Jahre ist es her, seit der Autohof direkt am Kreisverkehr in Falkenhardt vor den Toren von Diepholz an den Start ging. Tankstelle, Gastronomiebereich und Waschstraße wurden im August 2010 eröffnet. Nun möchte die Betreiberfamilie Jantzon am Standort Diepholz investieren. Von „einem mittleren sechsstelligen Betrag“ spricht Lars Jantzon, Geschäftsführer der Jantzon & Hocke KG mit Sitz in Sulingen, der den von seinen Eltern Ingrid und Karl-Heinz gegründeten Betrieb seit Dezember 2014 leitet. Auf dem rund 17 000 Quadratmeter großen Gelände zwischen der B 51 und der Thüringer Straße hatte die Sulinger Unternehmerfamilie Jantzon seinerzeit knapp drei Millionen Euro investiert. Zuvor hatte man die Aral-Tankstelle Auf dem Esch gepachtet.

Im Vordergrund der geplanten Erweiterung stehen drei Selbstwaschboxen. „Der Bauantrag ist gestellt. Wir hoffen, mit den Arbeiten zügig beginnen zu können“, so Jantzon im Gespräch mit unserer Zeitung. Wann das Projekt fertiggestellt sein könne, darüber möchte der Unternehmer nicht spekulieren.

Da man am Standort Diepholz vor zwölf Jahren eine moderne Waschstraße gebaut hatte, habe man seinerzeit auf Waschboxen verzichtet. Inzwischen sehe man aber auch in Diepholz Bedarf dafür. Gebaut werde nach neuesten Gesichtspunkten. „Unsere Waschanlagen werden mit Ökostrom und PV-Strom aus Eigenproduktion betrieben“, verrät Jantzon. Dementsprechend solle auch auf dem Dach der neuen SB-Boxen eine Photovoltaikanlage installiert werden. Nachhaltigkeit sei ein Begriff, den man bei Jantzon und Hocke sehr ernst nehme. Eine Wasseraufbereitung sei für den Bereich Autowäsche heute ja ohnehin längst eine Selbstverständlichkeit.

Platziert werden sollen die geplanten Waschplätze zwischen dem Tankbereich und der Waschstraße. „Ein paar Parkplätze werden dort wegfallen. Aber, ich denke, da haben wir hier trotzdem genügend Möglichkeiten“, erklärt Fabian Schlechter, im Unternehmen für Waschstraßen und Waschplätze verantwortlich. Die drei neuen SB-Plätze würden als Durchfahrbereich angelegt.

Der Schwerpunkt der Firma Jantzon seien Tankstellen, die man mittlerweile an rund 50 Standorten in Nordwestdeutschland betreibe, berichtet Lars Jantzon weiter. Hinzu kämen fünf Waschstraßen – unter anderem in Diepholz und in Sulingen – und weitere SB-Waschbereiche. „In Sulingen können wir da inzwischen bereits auf rund 30 Jahre Erfahrung zurückblicken.“

Die Großeltern von Lars Jantzon, Anny und Hermann Hocke, hatten zunächst einen Vertrieb für Heizöl und Diesel gegründet. Seit 1966 ist das nach wie vor familiär geführte Unternehmen Jantzon und Hocke mit Sitz in Sulingen kontinuierlich gewachsen. Selbstverständlich schaue man immer nach vorn und investiere an bestehenden, aber auch an neuen Standorten.