44 Jahre Erfahrung in der Lokomotiven-Konstruktion

Diepholz – Bei der Schöma Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH in Diepholz wurde der Diepholzer Konrad Schwiddessen in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Konrad Schwiddessen machte seine Ausbildung zum Technischen Zeichner in der Zeit von Juli 1968 bis Dezember 1971 in Emsdetten, wo er zwei Jahre weiter in dem Beruf arbeitete. Nach dem Ableisten des Dienstes als Zeitsoldat in Bremervörde zog es ihn nach Diepholz, wo er eine Anstellung als Technischer Zeichner beim Lokomotivenhersteller Diema, Diepholzer Maschinenfabrik, fand. Dort war bis September 1993 beschäftigt.

Von der Diema wechselte er dann im Anschluss zur Schöma Christoph Schöttler Maschinenfabrik und fertigte Konstruktionszeichnungen von Diesellokomotiven bis zu 500 Kilowatt und 60 Tonnen Dienstgewicht an, heißt es in einer Pressemitteilung des traditionsreichen Unternehmens. Durch nebenberufliche Weiterbildung war er einer der ersten Mitarbeiter bei Schöma, die Zeichnungen am PC über CAD-Programme anfertigte und somit einer der Wegbereiter für ein neues Konstruktionszeitalter bei Schöma war.

In den über 26 Jahren seiner Betriebszugehörigkeit bei Schöma beziehungsweise in den 44 Jahren Berufserfahrung beim Konstruieren von Lokomotiven konnten viele seiner jüngeren Kollegen von seinem großen Erfahrungsschatz profitieren.

Konrad Schwiddessen war an vielen wichtigen Projekten beteiligt, wie zum Beispiel beim Bau der Schöma- Lokomotiven für den Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien sowie dem Gotthardtunnel in der Schweiz. Seine Erfahrungen und Fähigkeiten gab er gerne an jüngere Mitarbeiter weiter. Bei den aktuellen Aufträgen wie den Neubau der Waggons für die Inselbahn Borkum kann nur schwer auf ihn verzichtet werden, jedoch hat er sich seinen Ruhestand jetzt redlich verdient, so die Pressemittelung.

Die Geschäftsleitung dankte Schwiddessen für die geleistete engagierte Mitarbeit, Zuverlässigkeit und Betriebstreue und überreichte ein Präsent und eine Lokomotive als Erinnerung an die Schöma. Der Betriebsrat schloss sich dem Dank an und überreichte ebenfalls Präsente.