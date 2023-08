Appletree-Überraschungen: Italo-Funk wieder einmal hoch im Kurs

+ © Hefkaluk, Martin Nation of Language mit Frontsänger Ian Richard Devaney zogen das Publikum mit ihrer synthetischen Gitarrenmusik direkt in ihren Bann. © Hefkaluk, Martin

Das Appletree Garden Festival in Diepholz ist vorbei. Von den 63 Acts überzeugte jeder auf seine Art und Weise, aber drei überraschten besonders und übertrafen die Erwartungen. Lewis Wellbrock von der „Festival Community“ erklärt, warum.

Diepholz – Groß war die Vorfreude – nun ist das Appletree Garden Festival schon wieder vorbei. Wie jedes Jahr bestach das idyllische Festival in Diepholz durch verschiedenste fantastische Auftritte. Ganz neue Gesichter, aber auch Bands und Gruppen waren dabei, die nicht zum ersten Mal beim Appletree auftraten. Diese drei Acts überraschten die Macher von der „Festival Community“ am meisten:

Nu Genea: Der Donnerstagabend stand ganz unter einem Motto: Tanzen. Während Bilderbuch schon mehrmals das Publikum in Diepholz begeistern konnten, waren Nu Genea erstmals vor Ort und konnten die hohen Erwartungen noch einmal toppen. Die Neapolitaner lieferten eine eingängige Italo-Funk-Show, bei der der Funke von Beginn an übersprang. Hoffen wir, dass es nicht das letzte Mal war, dass die im deutschen Festivalkosmos noch recht unbekannten Nu Genea das begeisterte Publikum unter dem Apfelbaum in Ekstase versetzten.

Nation Of Language: Auch Freunde synthlastiger Gitarrenmusik kamen bei der diesjährigen Ausgabe nicht zu kurz. Das absolute Highlight waren dabei Nation Of Language, die im vergangenen Jahr noch absagen mussten. Die Songs der New Yorker bauten auf der beschaulichen Waldbühne eine verträumte Klangwelt auf, die das Publikum direkt in ihren Bann zog. Die Sorge, dass die nostalgischen 80er-Bezüge abgekupfert und austauschbar klingen könnten, war zum Glück absolut unberechtigt. Im Gegenteil, Nation Of Language bewiesen am Freitag, dass sie sich vor den Größten des Genres nicht zu verstecken brauchen.

Caroline Rose: Der große Regen blieb lange aus, um dann am Samstagabend in voller Stärke zuzuschlagen. Das führte bei Caroline Rose sogar für einen kurzen Stromausfall, was die Stimmung jedoch nicht trüben konnte. Im Gegenteil: Nachdem Rose kurz anmerkt, dass es sicher schlimmere Orte gebe, um bei einem Liveauftritt zu sterben, machte sie weiter und setzte eines der besten Konzerte des diesjährigen Festivals fort. Trotz extremstem Regens blieben einige Leute, ausgestattet mit Jacken und Regencapes, um sich von der positiven Stimmung anstecken zu lassen. In Verbindung mit einem Set, das nur aus Hits bestand, tanzten die Übriggebliebenen zu klassischen Indie-Pop-Klängen, als gäbe es kein Morgen mehr.