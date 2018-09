Horst Evers aus Evershorst: „Sofort wieder der Junge von damals“

Diepholz - Horst Evers kommt wieder nach Diepholz. Am nächsten Samstag, 15. September, gastiert der 1967 in Diepholz geborene, in Evershorst/Hüde aufgewachsene und mit bürgerlichem Namen Gerd Winter heißende Humorist und Kabarettist im Diepholzer Theater. Anlass für ein Interview mit dem Ex-Schüler des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS), der seit 1987 in Berlin lebt. Die Fragen stellte Simone Brauns-Bömermann.

Herr Evers, Sie sind auf Tournee. Am 15. September sind Sie im Diepholzer Theater. Freuen Sie sich ein wenig mehr auf diesen Termin in ihrer alten Heimat?

Horst Evers: Klar. In Diepholz zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Das geht schon damit los, wenn ich nur durch den Ort gehe. An fast jeder Ecke hängen Erinnerungen. Praktisch über alles gäbe es eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht ist das ein Vorteil, wenn man einen Ort schon direkt nach der Schule verlässt. Wenn man dann zu ihm zurückkehrt, ist man praktisch sofort wieder der Junge von damals. Das hält jung.

Was bedeutet eigentlich Heimat für Sie? Sie hatten als Gastgeber und Moderator der Sendung „Die Vorleser” auf WDR 5 im Mai auch Jan Böhmermann zu Gast. Der hätte bestimmt und hoffentlich ohne Angst eine Antwort parat gehabt?

Evers: Vermutlich. Ich muss aber auch nicht lange überlegen. Heimat ist für mich überall da, wo ich verstanden werde. Das gibt mir ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Heimat oft mit Herkunft verbunden wird, da einem der Ort, wo man aufgewachsen ist, meist sehr vertraut bleibt. Daher fühlt man sich dort oft in einer gewissen Weise angenommen. Zumindest geht mir das mit dem Dümmer See, dem Bruch und auch Diepholz bis heute so.

Zwei Fragen im Kontext: Wo übernachten Sie eigentlich, wenn Sie hierbleiben. Oder findet am Samstag nach der Show gleich das obligate Abitur-Alumni-Treffen statt?

Evers: Leider nein. Ich übernachte tatsächlich im Hotel, da auf Tournee die Tage immer sehr knapp getaktet sind und ich leider viel weniger Zeit habe, als mir recht ist. Ich habe auf Tournee praktisch immer ein latent schlechtes Gewissen, weil ich kaum etwas unternehmen kann, außer von Ort zu Ort zu kommen und dafür Sorge zu tragen, dass ich am Abend zweieinhalb Stunden mit vollem Elan und fit bei der Sache bin. Gott sei Dank mache ich das Ganze aber total gern. Das hilft sehr.

Welcher Lehrer war Ihr „Lieblingspauker“ in Diepholz? Ihr Sportlehrer?

Evers: Nein, eher nicht. Ich hatte viele tolle Lehrer, aber wenn ich zwei nennen dürfte, denen ich besonders danken möchte, sind das sicherlich Herr Meyer-Fortmann und Herr Apitz.

Sehen Sie in der Kombination der Ruhe ihrer ersten Heimat und der Quirligkeit der zweiten, Berlin, ihren Erfolg? Und wo finden Sie mehr von Ihren Alltagsgeschichten, von denen Sie uns hoffentlich auch im neuen Programm erneut erzählen?

Evers: Es gibt den schönen Satz: Du kannst aus Niedersachsen rausgehen, aber Niedersachsen geht niemals raus aus Dir. Der gelassene Blick, das sichere Wissen: „In der Ruhe liegt die Kraft“ hilft einem nicht nur in Berlin. Ich glaube tatsächlich, es gibt kaum etwas, was einen besser auf die Welt vorbereitet, als eine Kindheit in Niedersachsen. Meine Geschichten finde ich mittlerweile aber überall: In Berlin, in Diepholz und in Orten, die so ähnlich sind. Im neuen Programm ist alles dabei.

Baden Sie gerne im Meer ihrer Geschichten und Aphorismen?

Evers: Ja. Obwohl ich mich schon immer bemühe, Geschichten zu erzählen, die so noch nicht erzählt wurden. Erst recht nicht von mir.

Der Titel des Programms ist paradox. Was erwartet uns hinter „Früher war ich älter“?. Neulich hörte ich „Unsere Eltern beschlossen, mit 60 alt zu sein.“ Das ist heute anders, da starten alle erst richtig durch.

Evers: Der Titel hat viele verschiedene Ebenen, über die ich alle am Abend auch sprechen werde. So dachte ich beispielsweise immer, ein Vorteil des Alters wäre es, dass ich je älter ich werde, desto mehr von der Welt verstehe, ihre innere Logik, den tieferen Sinn von allem mehr und mehr verstehe. Doch da muss ich aus heutiger Sicht sagen: So gesehen war ich tatsächlich schon mal älter. Die innere Logik von allem wird mir immer rätselhafter. Eigentlich habe ich mich immer aufs Älterwerden gefreut. Wollte gerne schon in jungen Jahren alt werden, damit ich dann länger was von meinem Altersstarrsinn habe. Altersstarrsinn, dachte ich, das liegt mir. Da habe ich Lust zu. Doch heute habe ich manchmal das Gefühl, niemand will mehr alt werden. Dabei kann das, glaube ich, eine richtig gute Sache sein.

Bei der Premiere bei den legendären „Die Wühlmäuse“ ziert Sie in der Kritik von rbb das Prädikat „großartig“, weil surreal gut, kafkaesk bedrohlich und saukomisch, keine Sekunde langweilig“. Werden Sie auch politisch?

Evers: Ja, obwohl im ganzen Programm außer Donald Trump kein einziger Politikername genannt wird. Und ob der wirklich ein Politiker ist, ist ja auch noch diskutabel. Es geht um das Irrwitzige dieser Zeit. Diesen seltsamen Wechsel von der Wissens- zur Meinungsgesellschaft, den wir gerade erleben. Die vielen Bedrohungen, mit denen wir umzugehen gezwungen sind wir umzugehen gezwungen sind. Von der künstlichen Intelligenz bis zu unserer Ernährung. Kürzlich sah ich in einer Fleischerei das Schild „Veganfreie Wurst“. Ich finde so eine Bezeichnung gibt schon einen Eindruck, in was für einer Zeit wir leben.

Ach, und werden Sie in Evershorst wieder an der mit ihrem Hausnamen „Winter“ versehenen Bushaltestelle auf den Bus warten, vielleicht ein Format „Fahr mit Evers, Horst durch die Pampa“ kreieren und nach Berlin berichten?

Evers: Das werde ich erst machen, wenn ich demnächst mal wieder privat dort bin.

Wer bei den Wühlmäusen in Berlin auftritt, hat es geschafft. Und hat hohen Anspruch an sich selbst. Glauben Sie, dass „alltäglich-absurd“ demnächst mit „eversesk“ beschrieben werden könnte?

Evers: Das würde mich freuen und ängstigen zugleich.

Sieben ausverkaufte Vorstellungen bei den Wühlmäusen, was erwarten Sie vom Diepholzer Publikum? Vielleicht Anregungen für neue Geschichten?

Evers: Dass wir uns einen richtig schönen Abend miteinander machen, erwarte ich. Neben meiner drei Grundregeln: „Keine Zoten - Keine Kalauer - Keine Witze auf Kosten Schwächerer“, habe ich tatsächlich immer das ehrgeizige Ziel, dass es möglichst allen Zuschauern nach dem Programm besser gehen sollte, als es ihnen vorher gegangen ist. Das ist mein Anspruch.

Werden Sie Ihr rotes Cordhemd tragen und sehnsuchtsvoll nach Einsamkeit durch das nächtliche Diepholz schlendern?

Evers: Das Hemd ist nach wie vor rot, allerdings aus glatter einfacher Baumwolle, da das nicht ganz so warm und pflegeleichter ist. Aber nachts durch Diepholz schlendern, da sage ich nie nein. Es gibt nachts nicht viel, was schöner wäre. Außer vielleicht am Dümmer sitzen.