Interview mit dem Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann

Diepholz - Die Deutsche Wirtschaft boomt, der Einzelhandel hat durch wachsende Internet-Konkurrenz seine Probleme. Wie sieht die Situation zum Jahreswechsel in Diepholz aus? Wie wird sich die Wirtschaft 2018 hier entwickeln? Unsere Zeitung sprach mit Bernd Öhlmann, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Diepholz mbH (WiSta). Die Fragen an den Diepholzer Wirtschaftsförderer stellte Eberhard Jansen.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in Diepholz im letzten Jahr – insbesondere die des Einzelhandels?

Bernd Öhlmann: Die wirtschaftliche Entwicklung unserer Unternehmen am Standort Diepholz war, soweit ich das beurteilen kann, gut bis sehr gut. Die meisten Unternehmen vor Ort haben expandiert beziehungsweise sind dabei, die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Beim Einzelhandel ist es schwieriger, eine kurze oder pauschale Antwort zu geben. In diesem Bereich gibt es viele Unternehmen, die sehr zufrieden sein können, aber sicherlich auch einige Betriebe, die um den Erhalt Ihres Geschäftes sprichwörtlich kämpfen müssen. Die Ursachen sind vielfältig.

Hat die bundesweit beachtete Aktion „Diepholz bei Ebay“ wirklich etwas gebracht?

Öhlmann: Dazu ein ganz klares „Ja“. Einerseits hat es in der Diepholzer Stadtgeschichte bislang sicherlich keine Aktion gegeben, die mehr Medienkontakte erzielt hat. Andererseits haben unsere Einzelhändler durch das Pilotprojekt die Chance bekommen, begleitet und ohne großen materiellen Aufwand in das Thema „digital & lokal“ ein zu steigen. Darum werden wir bundesweit und vielerorts beneidet. Nicht umsonst wird unsere Expertise zu dem Thema „Digitale Innenstadt“ inzwischen von Hamburg bis Saarlouis nachgefragt. Und was besonders wichtig ist: Diejenigen, die das Projekt strukturiert in ihrem Laden umgesetzt haben, erzielen auch wirtschaftlichen Erfolg. Um jedoch letztendlich noch mehr Menschen in die Innenstadt zu bekommen, bedarf es aber noch vieler anderer Maßnahmen und Rahmenbedingungen.

Der Fachmarkt „Hammer“ will seine Diepholzer Filiale bekanntlich in diesem Jahr schließen. Was ist da schief gelaufen? Hat die Wirtschaftsförderung beziehungsweise die Stadt das Unternehmen nicht genug unterstützt?

Öhlmann: Natürlich hat es Kontakt gegeben. Der Expansionsmanager hat jedoch ganz klar formuliert, was er will und welche Kriterien für einen neuen Standort erforderlich sind. Diese kann man bei den Hammer-Markt-Expansionsanforderungen im Internet nachlesen. Hierzu gehören unter anderem stark frequentierte Straßen, Einkaufszentren und Städte ab 25 000 Einwohner. Die einzige vielleicht für einen Neubau der Filiale in Frage kommende Fläche befindet sich in privater Hand und muss erst noch beplant werden, was gemäß den gesetzlichen Vorgaben dauert. Unser Handlungsrahmen war dementsprechend gering.

Hat Diepholz derzeit genügend Gewerbeflächen im Angebot?

Öhlmann: Diese Frage kann man nicht so pauschal beantworten, da es seitens der Unternehmen eine Vielzahl von Anforderungen mit den unterschiedlichsten Kriterien geben kann. Darüber hinaus haben wir erfreulicherweise gerade in den vergangenen zwei Jahren sehr viele Gewerbeflächen verkauft. Das führt natürlich dazu, dass wir zurzeit vielleicht nicht für jede Anfrage alles im Portfolio haben, aber handlungsunfähig sind wir auch nicht. Neue Gewerbeflächen sind in Arbeit beziehungsweise in der Umsetzung.

Welche Entwicklung in Diepholz erwarten Sie für 2018?

Öhlmann: Unsere Unternehmen werden sich grundsätzlich gut weiter entwickeln und expandieren, vorausgesetzt, die nationalen und internationalen Märkte brechen nicht ein. Wir haben uns sehr gut im Bereich Bildung positioniert, sodass wir gute Rahmenbedingungen für unsere Betriebe und deren zukünftige Facharbeitskräfte geschaffen haben. Der stationäre Handel vor Ort wird nicht sterben, sich jedoch radikal verändern.

Wie sieht die Diepholzer Innenstadt Ihrer Meinung nach in zehn Jahren aus?

Öhlmann: Die digitale Transformation ist für das Überleben des stationären Einzelhandels unverzichtbar. Einige wenige Händler haben dies erkannt, sich dem Tempo des Marktes angepasst und dadurch überlebt. Sie bilden die erfrischende Oase zu den Angeboten der großen Weltkonzerne, die ansonsten den Handel dominieren, die Verbraucher manipulieren und die Preise bestimmen. Die heute vorhandene Handelsfläche hat sich halbiert, da die künftigen Geschäfte eher einen Showroom-Charakter haben und sich in der Nachbarschaft von Gastro-, Kultur- und Serviceanbietern, sowie innovativen und neuen Dienstleistern des täglichen Bedarfs befinden. Aufgrund der neuen Anforderungen und der frei werdenden Flächen, entstehen neue Immobilienformen und -typen in der Innenstadt. Städtischer Wohnraum wird verstärkt nachgefragt. Wem das alles zu apokalyptisch oder futuristisch klingt, dem kann ich gerne entsprechende Studien zur Verfügung stellen.