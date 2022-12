Internationales Projekt einer Diepholzerin: Spenden werden zu Mikrokrediten

+ © Jansen „Bridging Gaps“ wandelt Spenden in Mikrokredite um: Die Diepholzerin Janina Peter (rechts) gründete das internationale Projekt, in dem sich auch Katharina Korte aus Hemsloh engagiert. © Jansen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die 31-jährige Diepholzerin Janina Peter gründete die internationale Organisation „Bridging Gaps“, die Menschen im Süden der Welt unterstützt. Das System: Spenden werden in Mikrokredite umgewandelt.

Diepholz – Ein Handy haben viele in der Flüchtlingssiedlung Bidibidi in Uganda – und ein gemeinsames Problem: keinen Stromanschluss, um die Geräte zu laden. Das brachte Sabri, der aus dem Südsudan geflüchtet war, auf eine Geschäftsidee: eine öffentliche Ladestation, betrieben mit der afrikanischen Sonne über ein Solarpanel. Das Startkapital für seine inzwischen laufende „Salaam Charging Station“ bekam er über die Organisation „Bridging Gaps“ („Lücken überbrücken“).

Janina Peter – eine 31-jährige Diepholzerin mit internationaler Berufserfahrung auch in UN-Projekten – hat sie im November gegründet. Die Idee dahinter: Spenden in Mikrokredite umzuwandeln, mit denen sich Menschen in afrikanischen Flüchtlingseinrichtungen, brasilianischen Favelas oder an anderen Orten im globalen Süden selbst eine Zukunft aufbauen können.

„Was unsere Mikrokredite besonders macht, ist, dass sie von Privatsektor als Spenden an ,Bridging Gaps’ gehen. Das bedeutet, dass die Mikrokredite nicht an uns oder an die Unternehmen, von denen sie stammen, zurückgezahlt werden müssen“, erklärt Katharina Korte aus Hemsloh. Die 26-jährige Studentin engagiert sich in der Öffentlichkeitsarbeit und im Management von Partnerschaften der Organisation.

+ Mit einer solarbetriebenen Ladestation für Handys hat sich der südsudanesische Flüchtling Sabri (links) in Uganda selbstständig gemacht – hier mit Malish James von „Bridging Gaps“. © Bridging Gaps

Wenn ein Kleinunternehmen läuft und der Inhaber damit Geld erwirtschaftet, wird der dann zurückgezahlte Mikrokredit – die ursprüngliche Spende – dazu verwendet, dem nächsten Menschen die Selbstständigkeit zu ermöglichen. So bleibt das Geld vor Ort in der Gemeinschaft.

„Auf diese Weise stärken wir die Gemeinschaften finanziell, da das Geld weiter in ihnen zirkulieren wird. Durch diesen Dominoeffekt sollen die Gemeinden im globalen Süden unabhängiger und selbstständiger werden. Im Gegenzug erhalten wir von den Gruppen ein hohes Maß an Transparenz und die Möglichkeit, Geschichten und Erkenntnisse über die Verwendung der Gelder zu teilen“, beschreibt Katharina Korte den Grundsatz von „Bridging Gaps“.

Die Organisationsform, die Janina Peter bei der Gründung gewählt hat, ist die einer „gemeinnützigen Unternehmergesellschaft (gUG)“. Diese Rechtsform – ähnlich einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – ist geeignet für Unternehmen, deren Erträge für gemeinnützige Zwecke verwendet werden sollen.

Die Geschichte von „Bridging Gaps“ begann so: Janina Peter wollte konkret nachhaltig helfen und dabei einen neuen Weg gehen. Dabei kam ihr ihre Erfahrung zugute.

Ihr Abitur hatte sie an der Diepholzer Graf-Friedrich-Schule gemacht, es folgten ein Duales Studium bei der Wintershall, der Master-Studiengang „Entwicklungsökonomie und internationale Beziehungen“in Erlangen“ sowie mehrmonatige Aufenthalten in Kanada und Mexiko. Derzeit arbeitet die Diepholzerin in Rom bei der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen – manchmal auch vom Homeoffice in Diepholz aus.

Pilotprojekt in Uganda

Ihre Kontakte als international erfahrene UN-Mitarbeiterin nutzt sie, um über Partnerschaften mit Organisationen im globalen Süden Menschen über das System „Bridging Gaps“ zu helfen.

Am Anfang stand vor gut einem Jahr die Begegnung mit Malish James, einem südsudanesischen Flüchtling und Gründer des Afri-Youth Network in Ugandas Flüchtlingssiedlung Bidibidi. Als Janina Peter und andere an ihrem Projekt interessierte dort vor Ort in Afrika die Situation erkundeten, entdeckten sie ein Kernproblem, das sie lösen wollen: Die Flüchtlinge in Uganda erhalten zwar Nahrungsmittelhilfe von internationalen Organisationen, können sich aber andere grundlegende Dinge, wie beispielsweise neue Kleidung für ihre Kinder, nicht leisten. Anstatt die Lebensmittel zu essen, müssen viele Bewohner der Flüchtlingssiedlung diese tauschen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, andere Einkommensquellen zu erschließen“, erklärt Katharina Korte.

Pilotprojekt wurde die „Salaam Charging Station“ des Flüchtlings Sabri. Für die Einstiegsfinanzierung spendete „Viacero“, ein in Diepholz registriertes Beratungsunternehmen, das Firmen auf dem „Weg in eine klimafreundliche und nachhaltige Zukunft“ begleitet.

+ Das Pilotprojekt von „Bridging Gaps“: Die öffentliche solarbetriebene Ladestation in der Flüchtlingssiedlung „Bidibidi“ in Uganda. © Bridging Gaps

„Einmalige Spenden können mehrere Projekte ermöglichen“, betont Janina Peter das Grundprinzip von „Bridging Gaps“, dass zurückgezahlte Mikrokredite – diese betragen in der Regel umgerechnet zwischen 500 und 1000 Euro – erneut verwendet werden. Um die Starthilfe zu bekommen, müssen die Interessierten einen Workshop durchlaufen, den Partnerorganisationen von „Bridging Gaps“ vor Ort veranstalten. „Auch prüfen und begleiten wir die Geschäftsidee“, sagt die Diepholzerin Janina Peter.

Die Vision der 31-Jährigen: „Dass die Menschen in finanzieller Selbstständigkeit leben können“, also nicht mehr auf internationale Hilfe angewiesen sind. Zu Organisationsteam neben den Deutschen auch junge Menschen aus Kenia, Taiwan und Brasilien.

Sechs Projekte von „Bridging Gaps“ laufen derzeit schon: in Uganda und in Brasilien. Beim Pilotprojekt gab es neben der finanziellen Starthilfe auch praktische Ratschläge. So hatte Sabri das Problem, dass seine Handy-Ladestation zwar funktionierte, diese aber in der Flüchtlingssiedlung zunächst kaum jemand kannte. Um sie bekannter zu machen, stellte der pfiffige Jungunternehmer eine Musikbox auf. Jetzt treffen sich die Menschen von Bidibidi an Sabris selbst gebauter Hütte nicht nur zum Aufladen ihrer Handys, sondern haben dort Spaß und pflegen die Gemeinschaft.