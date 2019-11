Innenstadt-Sanierung: Mehr als 100 Bürger bei Rundgang mit Planern

Anschließend „Planungswerkstatt“ im Rathaus

+ In zwei Gruppen wurden die Teilnehmer durch die Stadt geführt. Foto: Jansen

Diepholz – Wie kann die Diepholzer Innenstadt attraktiver werden? Welche Antworten Planer auf diese Frage haben, interessierte am Montag viele Bürger: Mehr als 100 nahmen an dem von der Stadt angebotenen geführten Rundgang teil – aufgeteilt in zwei Gruppen. Der ersten Gruppe, die den Besichtigungs-Schwerpunkt rund um die Lange Straße hatte, erklärte Städteplaner Frank Schlegelmilch vom Planungsbüro BPW (Bremen), was idealerweise gemacht werden sollte. Demnach solle unter anderem das etwa 40 Jahre alte Parkhaus an der Hinterstraße abgerissen und durch ein moderneres ersetzt werden, das mehr angenommen wird. An der Kreuzung Bahnhofstraße (Foto) sollte das alte frühere Metzgereigebäude abgerissen und der Bereich neu gestaltet werden. Die zweite Gruppe wurde von Planern und Stadt-Vertretern durch den Müntepark und den Bereich des Schlosses geführt. Um 18 Uhr begann dann im Rathaus die „Planungswerkstatt“, bei der Bürger gemeinsam mit Planern und Vertretern der Stadtverwaltung Vorschläge für die Innenstadt erarbeiteten. Dabei machten etwa 200 Bürger mit. Für die Diepholzer Innenstadtsanierung stehen in den nächsten zwölf Jahren insgesamt 12,6 Millionen Euro an Zuschüssen zur Verfügung.