Das „neue Herz“ der Diepholzer Innenstadt

Von: Eberhard Jansen

Der Blick auf das Alte Rathaus nach Abriss der jetzigen Wohn- und Geschäftsgebäude. Die endgültigen Pläne zu Neugestaltung des Bereiches werden in den nächsten Monaten erarbeitet. © Geising und Böker / Stadt Diepholz

Es soll das „neue Herz“ der Diepholzer Innenstadt werden – so steht es jedenfalls in der Konzeptstudie des Büros Geising & Böker (Vechta). Im Auftrag der Stadt Diepholz hat das Planungsbüro Ideen zur Neugestaltung des derzeit noch bebauten Bereiches Lange Straße 8a bis 11, den die Stadt Diepholz 2019 gekauft hatte, vertieft.

Diepholz – Erste Planungen kurz nach dem Kauf des Bereiches hatten vorgehen, dass die insgesamt vier Grundstücke mit einer Gesamtgröße von etwa 3 800 Quadratmetern komplett versiegelt und mit mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden sollen. Doch angesichts der Tatsache, dass in Diepholz – wie in anderen Innenstädten auch – Ladenlokale leer stehen und sich das Einkaufsverhalten der Menschen in Richtung online verschoben hat, machte die Stadtverwaltung den Vorschlag, dass im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ eine Konzeptstudie erstellt wird, die statt einer kompletten Bebauung attraktive, unversiegelte Freiflächen vorsieht – mit hoher Aufenthaltsqualität und der Möglichkeit für verschiedene Aktivitäten. Die Kommunalpolitiker stimmten dem Verwaltungsvorschlag zu. Der neue Freiraum solle Anlaufpunkt und Aufenthaltsort für Bewohner und Besucher der Stadt Diepholz werden, so das aktuelle Konzept.

So könnte der jetzt noch mit alten Wohn- und Geschäftshäusern bebaute Bereich Lange Straße 8a bis 11, den die Stadt Diepholz schon 2019 gekauft hat, einmal aussehen. Rechts das Alte Rathaus. © Geising und Böker / Stadt Diepholz

Lediglich auf etwa 50 Prozent der Fläche – im nördlichen Bereich – sollen nach den vertieften Ideen Gebäude entstehen. Diese soll ein privater Investor errichten, der noch gefunden werden muss. Die Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude reichen von Geschäften, Gastronomie, Einrichtungen für Pflege oder medizinische Versorgung, bis hin zu Wohnungen in den oberen Geschossen. „Der Bereich soll zum Verkehrswert veräußert werden“, erklärte Michael Klumpe, für das Projekt zuständiger Fachdienstleiter der Stadtverwaltung Diepholz. Das sei gesetzlich so vorgeschrieben und für Investoren deutlich günstiger als der Marktwert. Ob die Gebäude so aussehen wie auf der Konzept-Illustration, ist offen und hängt auch von Vorschlägen oder Wünschen von Investoren ab. Das letzte Wort haben aber die Diepholzer Politiker.

In der nächsten Woche beschäftigt sich der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität mit der Neugestaltung des Bereiches Lange Straße 8a bis 11. Die öffentliche Sitzung beginnt am Donnerstag, 24. November, um 16 Uhr im Rathaus. Wenn die Politiker in diesem Ausschuss und im übergeordneten Verwaltungsausschuss dem Konzept zustimmen, bereitet die Verwaltung einen städtebaulichen Wettbewerb vor. Dann können sich Investoren mit ihren Plänen bewerben.

Die Gebäude auf den vier Grundstücken Lange Straße 8a bis 11 sind größtenteils in einem schlechten baulichen Zustand und sollen abgerissen werden. © Jansen

Das dem Ausschuss vorliegende Konzept, das auf der Internetseite stadt-diepholz.de unter „Rathaus/Bürgerinfoportal“ öffentlich einsehbar ist, sieht im Norden des entstehenden Platzes eine dreigeschossige Bebauung inklusive Dachgeschoss vor, die aus vier giebelständigen Gebäudeabschnitten besteht. „Der Neubau wird als zusammenhängendes Gebäude angedacht, das sich aber durch seine Fassadenstruktur, unterschiedliche Materialwahl und Ausbildung von ablesbaren Einzelgiebeln der bestehenden, umgebenden Bebauung anpasst (...). Für den ruhenden Verkehr des Neubaus wird eine Tiefgarage mit Zufahrt von der Langen Straße vorgeschlagen“, heißt es in dem Konzept des Büros Geising & Böker.

Den südlichen Teil des Gebietes möchte die Stadt nach jetzigem Stand in ihrem Eigentum behalten, so Fachdienstleiter Michael Klumpe im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Die Gestaltung des möglichst attraktiven und vielfach nutzbaren Freiraums möchte die Stadt selbst mit Unterstützung von Fachleuten umsetzen. Als Grundlage dient die Konzeptstudie des Büros Geisung & Böker, die Illustrationen enthält, wie der Freiraum in der Innenstadt aussehen könnte. Dadurch wird klar, dass das Alte Rathaus und historische Privatgebäude drumherum dann viel besser zur Geltung kommen als derzeit.

Autoverkehr kann weiterhin fließen

Nach den von der Politik-Mehrheit befürworteten Vorschlägen fließt der Autoverkehr weiter über die Lange Straße am Alten Rathaus vorbei zur Wellestraße. Die Straße wird nach Norden hin erweitert, sodass die „Körstube“ im Alten Rathaus ihre Außengastronomie in Richtung Freifläche erweitern kann.

Mit Spielplatz und kleiner Tribüne

Für den Platz schlägt das Planungsbüro vor, dass er in vier verschiedene Zonen eingeteilt wird, „die sich durch kreisförmige Gestaltung und Rahmung kennzeichnen.“ Gegenüber des Alten Rathauses entsteht demnach ein halbkreisförmiger, gepflasterter Bereich, „der durch zwei Sichtbetonsitzbänke tribünenartig eingefasst wird“, so das Konzept. „Das Alte Rathaus bildet hierbei die rückwärtige Kulisse. Im Zentrum dieser Zone ist eine kleine Tribüne vorgesehen, die im Kontext des Alten Rathauses Raum für kulturelle Außenveranstaltungen bietet.“ Im östlichen Abschnitt des Platzes ist ein Spielplatz mit Spielelementen vorgesehen.

Wenn die Politiker in den Ausschüssen zustimmen, werden nun zunächst im städtebaulichen Wettbewerb Investoren für die Bebauung im nördlichen Bereich Lange Straße 8a bis 11 gesucht.