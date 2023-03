Abrissarbeiten in der Diepholzer Innenstadt

Von: Eberhard Jansen

In der Diepholzer Innenstadt hat der Abriss des Hauses Lange Straße 11 begonnen. © Dümer, Michael H.

In der Diepholzer Innenstadt hat am Donnerstag der Abriss des Hauses Lange Straße 11 begonnen. Dort war früher das Süßwarengeschäft Arko.

Auf dem Grundstück stellt der städtische Bauhof nach Abschluss der Arbeiten als „attraktive Zwischennutzung“ Liege- und Sitzbänke auf, schafft eine „Sandspielkombination“ und legt an der Ecke Lange Straße/Wellestraße ein Rosen- und Staudenbeet an. Später soll der ganze Bereich bis zum Haus Lange Straße 8 neu gestaltet werden - als „neues Herz der Diepholzer Innenstadt“. Die aktuellen Abbrucharbeiten laufen laut Stadt Diepholz nach Plan. Das Haus an der Lange Straße 8a werde abgerissen, sobald das Objekt an der Lange Straße 11 zurückgebaut ist.