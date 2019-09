„Die Inklusion im Herzen tragen“

Lebenshilfe feiert 20 Jahre Paul-Moor-Schule in Diepholz / „Qualifizierung“ seit zehn Jahren

+ Stellvertretender Geschäftsführer Karsten Bonke blickte auf die vergangenen zwei Jahrzehnte am Standort Diepholz zurück. Foto: Reckmann

Diepholz – „Jippieh – 20. Geburtstag!“, rief es von den Plakaten, die zur Feierstunde und zum „Tag der offenen Tür“ in der Paul-Moor-Schule in Diepholz einluden. Und genauso fröhlich und entspannt verlief dann auch das Fest in der Einrichtung am Weizenkamp. Dabei gab es gleich zwei runde Geburtstage zu feiern: Seit 20 Jahren besteht jetzt die Paul-Moor-Schule in Diepholz als Tagesbildungsstätte und seit zehn Jahren unterstützt die Qualifizierung bei dem Weg in den Arbeitsmarkt.