„Es muss sich auch rechnen“

+ © Reckmann Um nachhaltige Geldanlagen ging es bei dem Vortrag am Mittwoch in der Kreissparkassen-Hauptstelle. © Reckmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Reckmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

„Managerschreck“ Ingo Speich referiert bei der Kreissparkasse Diepholz zum Thema nachhaltige Geldanlage.

Diepholz – Die „Rheinische Post“ betitelte ihn als „Managerschreck“ – dafür kam Ingo Speich am Mittwochabend in Diepholz dann doch recht freundlich rüber. Die Kreissparkasse hatte interessierte Kunden zu einem Vortrag zum Thema „nachhaltige Geldanlage“ eingeladen. Fondsmanager Speich ist der Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance beim Investmenthaus der Sparkassen – der Deka Investment.

Wer jedoch damit gerechnet hat, einen „grünen Banker“ vor sich stehen zu haben, der sah sich getäuscht. Ruhig und eingängig gab Speich einen Einblick, nach welchen Kriterien sein Haus Anlagekandidaten auf Nachhaltigkeit durchleuchtet. „Da steht keine Weltanschauung dahinter“, erklärte Speich, „sondern es sind kapitalmarktorientierte Rendite- und Risikoüberlegungen, die uns zu diesen Kriterien veranlassen.“

So seien zum Beispiel Unternehmen, die Kohle fördern, immer weniger attraktiv für Investoren und auch Nuklearstromproduzenten seien aufgrund des hohen Risikos aus den nachhaltigen Anlagen herausgenommen worden.

Weitere Ausschlusskriterien seien beispielsweise Produktion von Landminen oder Streumunition oder Menschenrechtsverstöße in der Lieferkette.

Autofirmen seien durch die Klimaproblematik vor riesige Herausforderungen gestellt. Man sehe hier, „wie eine Klimaregulierung dieses Geschäftsmodell umkrempelt. Unsere Aufgabe ist, sehr frühzeitig zu erkennen, wann und in welchen Branchen das passiert.“

Speich: „Wir müssen sicherstellen, dass wir sowohl die Nachhaltigkeit berücksichtigen als auch die Kapitalmarktfähigkeit, also Rendite und Risiko. Das ist die Kunst dabei, so ein Portfolio zusammenzustellen. Denn Nachhaltigkeit muss sich für den Anleger rechnen.“

+ Referent Ingo Speich. © Reckmann, Sven

Speich ging darauf ein, warum die Jahreshauptversammlungen so ein wesentliches Element sind, Einfluss auszuüben. „Wir gehen bewusst zu solchen Versammlungen, weil wir eine große Kapitalsammelstelle sind. Wir halten zum Beispiel bei Siemens über eine Milliarde Euro in Aktien und haben damit die Möglichkeit, auf der HV zu sprechen.“ Dann gebe es zehn Minuten, „und Vorstand und Aufsichtsrat müssen uns zuhören. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die nachhaltigen Themen zu adressieren.“ Und durch die mediale Berichterstattung werde dies oft noch verstärkt.

„Aber wenn wir merken, es geht in einem Unternehmen dauerhaft in die falsche Richtung, dann müssen wir auch De-Investieren“, sagte Speich. Also aussteigen...

„Wenn in einen Vorstandschef kein Vertrauen mehr besteht, dann muss er ausgetauscht werden.“

Das alles passiere nicht ohne Vorgeschichte. Also, wenn Speich auf der JHV auftaucht, dann sind im Hintergrund meist schon viele Gespräche gelaufen – erfolglos. „Das, was Sie in der HV sehen, ist nicht neu für das Unternehmen. Aber wir haben dort eine breitere Bühne.“

„Eine Welt ist also nicht genug?“, leitete Speich sein Fazit zum Thema Nachhaltigkeit ein. Doch, so die Antwort. Wenn man jetzt handele und das Anlageverhalten ein Stück weit ändere. „Ein Bio-Ei zu kaufen ist sicherlich positiv. Aber man erzielt durch eine konsequente Ausrichtung der Kapitalanlage hin zur Nachhaltigkeit viel mehr Wirkung.“

Also dann doch eher „grüner Pionier“ als „Managerschreck“?

„Informativ und sehr schlüssig“, lobte Sparkassenchef Ralf Finke den Vortrag.