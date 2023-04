Ingo Estermann: Bereit für neue politische Aufgaben

Von: Anke Seidel

Ingo Estermann (39) will politisch noch viel bewegen, auch wenn er den Vorsitz des SPD-Unterbezirks Diepholz in drei Tagen abgibt. © Anke Seidel

Ingo Estermann gibt den SPD-Unterbezirksvorsitz Diepholz nach acht Jahren ab. Er kündigt an, politisch aktiv zu bleiben, aber verrät noch nicht, wo.

Landkreis Diepholz – Dass er bereits seit acht Jahren Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Diepholz ist, überrascht Ingo Estermann selbst: „Manches kommt einem wie gestern vor.“ In drei Tagen gibt er das Amt an der Spitze der SPD im Landkreis Diepholz ab – ganz bewusst. „Ich möchte mich politisch noch einmal anders orientieren“, sagt der Diepholzer, hält sich aber bedeckt: „Im Moment kann ich noch nicht sagen, was genau das sein wird.“

Ingo Estermann wird Kreistags- und Stadtratsfunktionen behalten

Auf jeden Fall bleibe er Mitglied des Kreistags und Vize-Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion sowie Mitglied im Diepholzer Stadtrat, sagt Ingo Estermann. Doch den Zeitpunkt für den Wechsel an der SPD-Kreisspitze empfindet der Abteilungsleiter und Handelsbevollmächtigte eines Industrieunternehmens als günstig. Denn jetzt steht mit Pascal Seidel ein Nachfolger bereit, mit dem Ingo Estermann einverstanden ist: „Das passt! Das sagt mir auch mein Bauchgefühl.“

Als scheidender Vorsitzender ist er froh, „dass wir mittlerweile ein konstruktives Miteinander im Unterbezirk haben“. Mit einer geschlossenen Haltung und im Konsens wichtige politische Themen anzugehen, sei ihm enorm wichtig: „Mit ging es auch immer darum, nicht nur Partei-Organisation zu machen.“ Inhaltliche Themen zu diskutieren und nach vorne zu bringen, sei sein erklärtes Ziel – dafür müsse man das richtige Gespür entwickeln.

Immerhin sechs Jahre seiner achtjährigen Amtszeit als UB-Vorsitzender hatte die SPD im Landkreis Diepholz keinen Bundestagsabgeordneten – ein Vakuum, dem Ingo Estermann stets etwas entgegensetzen wollte. Informationsveranstaltungen mit fachlich versierten und prominenten Referenten zu organisieren, „das hat mir immer viel Spaß gemacht“. Dazu gehörte 2015 eine Diskussion über das Zukunftsprogramm. Motto: „Starke Ideen für Deutschland.“ Genauso ging es in einer anderen Veranstaltung um die provokante Frage: „Im Leben nur fürs Alter sparen?“ Das Handels- und Wirtschaftsabkommen CETA war für Ingo Estermann – Master in BWL – ebenso ein wichtiges Thema wie die soziale Klimapolitik.

Klage der AfD gegen SPD-Leserbrief zeigt Estermann: Das politische Klima hat sich verändert

Besonders erfolgreich sei die Reihe „Auf ein Wort“ gewesen, in der unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil, der damalige Umweltminister Olaf Lies und der damalige Innenminister Boris Pistorius Bürgerfragen beantworteten. Herausforderungen aufzugreifen und Lösungen für die Menschen zu entwickeln, ist für den 39-Jährigen das wichtigste Ziel.

In der Gesundheitspolitik zum Beispiel müsse es um den Menschen und das Gemeinwohl gehen. Dazu habe der SPD-Unterbezirk schon vor fast zwei Jahren einen Antrag in den Bundesparteitag eingebracht: „Die Politik der letzten Jahrzehnte ging in die Richtung einer Ökonomisierung, die die Gesellschaft nicht weiter gebracht hat. Für die Zukunft muss es einen Richtungswechsel geben.“ Genau darum gehe es jetzt ja.

Erlebt hat der 39-Jährige ebenso, dass Politik eine sportliche Herausforderung im Wortsinn sein kann: „Grant Hendrik Tonne hat mir mal einen Halbmarathon aufgedrückt“, erinnert er sich schmunzelnd an eine öffentliche Wette. Und wie ist es damals gelaufen? „Das Training liegt weit hinter meinen Möglichkeiten zurück“, lacht Ingo Estermann, „aber wir haben durchgehalten“.

Gab es schreckliche Ereignisse in seiner Amtszeit? „Die gerichtliche Auseinandersetzung mit der AfD vor dem Landgericht Verden“, antwortet der scheidende UB-Vorsitzende. Die Klage habe ein früherer AfD-Abgeordneter wegen des Leserbriefs eines Genossen erhoben. „Am Ende hat die SPD gewonnen“, blickt Estermann zurück, „aber da sieht man, wie sich das politische Klima verändert hat“.

Das Thema von SPD-Ortsverein-Fusionen darf kein Tabu sein

Als Politiker übt der 39-Jährige durchaus Kritik auch an der eigenen Partei und ihren Koalitionspartnern. Wenn – wie bei der Heizungsdiskussion – ein Thema in der Öffentlichkeit platziert werde, ohne gleichzeitig unverzichtbare Antworten zu geben, dann sei das alles andere als zielführend: „Das muss dringend geändert werden“, fordert der 39-Jährige und spricht von einem politischen Prinzip – egal, um welche Partei es sich handele.

Wie bewertet er die Mitgliederentwicklung der SPD im Landkreis Diepholz? „Stabiler als ich dachte“, blickt er auf rund 890 Genossen im Landkreis Diepholz. Aber es gebe altersbedingte Abgänge von Mitgliedern, die zur Zeit Willy Brandts in die SPD eingetreten seien. „Die Frage wird sein, wie man neue Mitglieder für die Parteiarbeit gewinnen kann“, so der 39-Jährige. Er ist sicher, dass die digitale Technik der Schlüssel ist: „Auch die berufstätige Mutter oder der alleinerziehende Vater muss abends von Zuhause aus online an einer Veranstaltung teilnehmen können!“ Diese technischen Voraussetzungen könne der Unterbezirk nicht alleine schaffen, da müsse der Landesverband unterstützen.

„Wie machen wir organisatorisch weiter, wenn die lokale Ebene immer dünner wird?“, ist für Ingo Estermann eine andere elementare Frage – in dem Wissen, dass die SPD-Ortsvereine Twistringen und Barnstorf schon über eine Fusion nachgedacht haben. Grundsätzlich müsse man das Thema im Blick behalten.

Ingo Estermann will auch künftig ganz praktisch Politik machen: „Von mir wird man keine theoretischen politischen Aufsätze lesen“, lacht der 39-Jährige. Sein Ausgleich sind übrigens Reisen und Sport im Fitnessstudio.