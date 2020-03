Infektionszahl steigt weiter: 16 neue Corona-Fälle

Zweite Teststrecke / Polizei kontrolliert Einhalten von Veranstaltungsverboten

+ Mithilfe einer zweiten Teststrecke sollen ab diesem Wochenende mehr Abstriche vorgenommen werden. Foto: Traut

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Diepholz steigt schneller als bisher: Hatte das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag noch zehn neue Infizierte und insgesamt 47 genannt, so meldete es bis gestern Vormittag 63 – und damit 16 Neuerkrankungen in nicht mal 24 Stunden. „Seit Dienstag gelten im Landkreis Diepholz zahlreiche einschränkende Verfügungen, Veranstaltungsverbote und Betriebsuntersagungen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Polizei wird deren Einhaltung in den nächsten Tagen verstärkt kontrollieren“, betont die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung vom Freitag.