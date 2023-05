„Mini-Stadtfest“ zur Straßeneröffnung

Von: Eberhard Jansen

Die Eröffnung der neu gestalteten Hindenburgstraße wurde zu einem „Mini-Stadtfest“: Nicht nur Anwohner trafen sich zwischen Bühne am Bremer Eck und Ständen auf Einladung der Stadt Diepholz. © Jansen

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit zeigt sich die zentral durch die Stadt Diepholz führende Hindenburgstraße völlig neu gestaltet. „Das ist richtig gut geworden“, sagte Bürgermeister Florian Marré bei der offiziellen Eröffnungsparty am frühen Mittwochabend, zu der die Stadt eingeladen hatte. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Am Bremer Eck war eine Bühne aufgebaut, bis zum Bereich der Schule gab es Stände mit Essen, Trinken und Informationen. Es war ein „Mini-Stadtfest“.

Diepholz – Warum die Arbeiten auf dem knapp einen Kilometer langen Straßenstück so lange gedauert haben, erläuterte Marré in seiner Rede: Nicht nur die Hindenburgstraße an sich ist erneuert worden, sondern auch Leitungsnetz im Boden. So haben die neuen Kanalrohre einen viel größeren Durchmesser und können auch Wassermassen nach Starkregen-Ereignissen aufnehmen, wie sie durch den Klimawandel häufiger werden. Ein Regenrückhaltebecken wurde in der Nähe der Bahnüberführung gebaut.

Ein Bobbycar-Rennen veranstaltete die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz auf der Hindenburgstraße. © Jansen

Hindenburgstraße: Gut besuchte Party

6,4 Millionen Euro hat die Neugestaltung der Hindenburgstraße gekostet. Die Stadt Diepholz sicherte sich 2,4 Millionen Euro an Zuschüssen, so dass die Kosten für sie und die Anwohner, die sich beteiligen mussten, geringer wurden. Die Fahrbahn wurde umgestaltet, die Straßenbeleuchtung auf moderne, energieeffiziente LED-Lampen umgestellt, Radwegeführung und Parkstreifen wurden verändert, die Ampel-Kreuzung Grafenstraße/Eschfeldstraße wurde zum Kreisverkehr, der seit einigen Wochen schon freigegeben ist. Das habe sich bewährt, der Verkehr laufe viel flüssiger, so Marré

Einen „Dooring-Unfall“, der durch unachtsames Öffnen einer Auto-Fahrertür verursacht wird, zeigte der ADFC. © Jansen

Bei der Eröffnungsparty zeigte die Ortsgruppe Diepholz des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) mit einem auf der Straße drapierten Fahrrad auf die Folgen einen „Dooring-Unfall“: Wenn ein Autofahrer die Tür (englisch „Door“) seines am Straßenrand geparkten Wagens öffnet, ohne auf vorbeifahrende oder sich nähernde Radfahrer zu achten, kann das üble Folgen haben. Am Stand daneben warb die Verkehrswacht für die jetzt gestarteten Gemeinschaftsaktionen „3000 Schritte zu mehr Gesundheit“ und „Sicherheit erfahren“, an denen auch die Stadt Diepholz, die Polizei, die SG Diepholz und der ADFC beteiligt sind.

Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz hatte mit alten Autoreifen auf der Hindenburgstraße einen Parcours für ein Bobbycar-Rennen aufgebaut – sehr zur Überraschung vieler Besucher der Straßen-Eröffnungsparty, denn die Fördergemeinschaft hatte diese Aktion nur begrenzt in sozialen Medien angekündigt.

Start des Stadtradelns in Diepholz: 100 Fahrradfahrer nahmen an der Radtour teil, die am Rathaus begann und nach zehn Kilometern auf der Hindenburgstraße endete. © Jansen

Suboptimal war auch die Kommunikation, wann genau die offizielle Eröffnung der Hindenburgstraße mit Bürgermeister-Rede sein sollte. Die meisten Besucher warteten um 17 Uhr darauf. Doch da startete am Rathaus die Radtour zum parallelen Start der Aktion „Diepholzer Stadtradeln“. Unerwartet viele Radler – die Stadtverwaltung zählte 100 – machten sich dort auf eine zehn Kilometer lange Tour, die von Bürgermeister Florian Marré angeführt wurde und nach knapp einer Stunde auf der Hindenburgstraße endete.

Nach der Radtour trat der Bürgermeister auf der Bühne am Bremer Eck ans Mikrofon. Er dankte Anwohnern für ihre Geduld sowie beteiligten Firmen und Stadt-Mitarbeitern für ihren Einsatz. Danach gab es Livemusik mit dem Sänger und Gitarristen „Songer“, der aus dem Raum Hamburg kommt und in Diepholz schon in der Innenstadt bei der Sommer-Veranstaltung „Grafenkiste“ aufgetreten war. Das Angebot an den Imbissständen reichte von Kilmerstuten bis Hamburger. Sitzmöglichkeiten für die Besucher der Party fehlten nicht. Für 22 Uhr war das Ende der Stadt-Veranstaltung vorgesehen.

Freigabe nächste Woche

Die neu gestaltete Hindenburgstraße soll laut Stadtverwaltung in der Woche ab 22. Mai komplett für den Verkehr freigegeben werden.