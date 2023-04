Oldtimer und 500 Besucher zum Saisonstart in Aschen

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Zum Saisonstart im Heimatmuseum Aschen stellten die „Oldieschrauber“ mehrere alte Fahrzeuge aus und warben so für ihr großes Oldtimertreffen im Juni in Aschen. © Jansen

Richtig was los war im Heimatmuseum Aschen beim traditionellen Saisonauftakt am Ostermontag. „Das waren wohl mehr als 500 Besucher“, schätzte Timo Zargus, Vorsitzender des Heimatvereins Aschen. Und auch sein Stellvertreter Willi Sillmann freute sich über die Resonanz, die durch das gute Wetter noch begünstigt wurde. In dem Diepholzer Ortsteil war auch der Geschäftsraum des neuen Dorfladens „Tante Enso“ zu besichtigen, der demnächst eröffnet wird.

Diepholz/Aschen Die etwa 90 Plätze in der „Koopschen Scheune“ auf dem Heimatvereinsgelände, wo Mitglieder des Heimatvereins Aschen Kaffee und Kuchen anboten, waren den ganzen Nachmittag gut gefüllt. Nebenan im Ausstellungs-Fachwerkgebäude („Anna und Heinz von Döllen-Halle“) konnten Kinder unter Anleitung österliche Dinge basteln – und nutzten dieses Angebot gern.

Der Dorfladen „Tante Enso“ in Aschen soll am 1. Juni öffnen. Der 250 Quadratmeter große Raum am Heimatmuseum war am Ostermontag schon zu besichtigen. © Jansen

Viele interessierte Blicke zogen die Oldtimer auf sich, die zwischen alter Schule und Heuerlingshaus präsentiert wurden. Die „Oldieschrauber“ aus Barver machten damit Werbung für ihr nächstes großes Oldtimer-Treffen am 17. und 18. Juni im Aschener Heimatmuseum.

Rundfahrten in einem Planwagen, der von einem historischen Trecker gezogen wurde, waren beim Museums-Saisonauftakt ebenfalls im Angebot.

Alte Schule ist leer

Ein wenig traurig stimmte manchen Besucher der Zustand der alten Schule. Diese ist derzeit leer. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten der Ausstellungsräume durch den Heimatverein Aschen mussten gestoppt werden, da während der Arbeiten im Gebälk ein Schädlingsbefall festgestellt wurde. Das Gebäude auf dem Museumsgelände gehört der Stadt Diepholz.

Kaffee und Kuchen gab es zum Saisonstart des Heimatmuseums Aschen in der den ganzen Nachmittag über gut besuchten Koopschens Scheune. © Jansen

„Tante Enso“: Eröffnung für 1. Juni geplant

Voran gehen die Arbeiten hingegen im benachbarten Gebäude, in dem der Aschener Dorfladen „Tante Enso“ entsteht. Die Eröffnung des genossenschaftlich betriebenen kleinen Supermarktes mit 3 000 Produkten, der für Inhaber einer „Tante-Enso-Karte“ 24 Stunden zugänglich ist, soll am 1. Juni sein. „Das schaffen wir“, sind der Aschener Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek und Vermieter Timo Zargus optimistisch. Von dem 250 Quadratmeter großen Geschäftsraum konnten sich die Besucher des Heimatmuseums--Saisonauftaktes am Ostermontag schon einen ersten Eindruck verschaffen.