Baby-Boom in Diepholz: Zahlen steigen deutlich an

Diepholz/Vechta - Seit 2008 gibt es in der Klinik Diepholz keine Geburtshilfestation mehr. Viele werdende Eltern weichen seit der damaligen Schließung auf das Marienhospital Vechta, das auch eine Kinderklinik hat, und andere Kliniken im benachbarten Landkreis aus.

Sie tragen dazu bei, dass dort die Zahl der Geburten wächst. Laut einem Bericht der Oldenburgischen Volkszeitung kamen in den drei Geburtskliniken Vechta, Lohne und Damme im Jahr 2019 insgesamt 2 592 Säuglinge auf die Welt. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 133 Geburten (plus 5,4 Prozent).

Starker Geburtenzuwachs in Vechta - auch dank Diepholz

Allein im Vechtaer Marienhospital erblickten im vergangenen Jahr 1 630 neue Erdenbürger das Licht der Welt – gegenüber 2019 ein Zuwachs von fast 100 (5,9 Prozent). 166 Kinder, die mangels Möglichkeiten nicht im Landkreis Diepholz geboren wurden – aber deren Eltern in Diepholz wohnen, wurden im Jahr 2019 bei der Diepholzer Stadtverwaltung gemeldet.

Davon hatten 111 den Geburtsort Vechta, 39 wurden in Lohne geboren und elf in Damme – die ürbigen haben einen anderen Geburtsort Damit stieg die Zahl der neugeborenen Diepholzer Bürger gegenüber den Vorjahren weiter an: 2018 waren es 148 Babys von Diepholzern, 2017 wurden 109 Neugeborene in Diepholz gemeldet und im Jahr davor 104.

Diepholz meldet mehr als 18.000 Einwohner

Dem standen im Jahr 2019 allerdings auch 164 Sterbefälle von Diepholzern gegenüber. Zum Ende des Jahres 2019 hatte die Stadt Diepholz 18.396 Einwohner mit Haupt- oder Zweitwohnsitz in der Kreisstadt.