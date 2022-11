Immer helfend zur Stelle

Die Drehleiter war beim „Schnupperdienst“ ständig in Bewegung. © Brauns-Bömermann

Mit einem Schnupperdienst präsentiert sich die Ortsfeuerwehr Diepholz für mögliche neue Mitglieder: „Man kann viel lernen von Mechanik über Hightech“, sagt Ortsbrandmeister Steffen Funk.

Diepholz – Arian notiert: „Am 9. Januar ist mein erster Dienst“. Der neunzehnjährige Besucher des als „Schnupperdienst“ betitelten Aktionsabends der Ortsfeuerwehr Diepholz hatte sich schon lange mit dem Thema „Ich möchte Feuerwehrmann werden“ auseinandergesetzt. Den 9. Januar gab ihm der Leiter der Gefahrgutstaffel Süd, Christian Finke, mit auf den Weg. Zuvor hatte er Arian viele Einsätze an den aufgebauten Stationen in der Wagenhalle der Ortsfeuerwehr erklärt. „Das Fahrzeug der Gefahrgutstaffel steht hier bei uns vom Landkreis Diepholz“, erläutert Finke.

Intention der offenen Tore bei der Ortswehr Diepholz war, Interessierte einzuladen, nicht nur um Fragen zu stellen, sondern um Ausrüstung auszuprobieren und Gerät, die die Feuerwehr im Einsatz nutzt. „Natürlich möchten wir damit neue Kameraden begeistern und im besten Fall rekrutieren“, sagt Ortsbrandmeister Steffen Funk. Er weiß genau, dass gerade Corona und der dadurch bedingte Ausfall des Kreisjugendzeltlagers viele Mitglieder hat wegbrechen lassen. Hinzu komme der latente Mangel an Fachkräften während der Tageszeit bei Einsätzen.

Ab 18 Uhr öffnete die Feuerwehr genau deshalb ihre Tore, zeigte Fahrzeuge, Drehleiter, technisches Equipment und Sonderausstattung. Im Laufe des Abends kamen 15 Interessierte.

Den Interessierten beim Schnupperdienst wurden auch Atemschutzgeräte gezeigt. © Brauns-Bömermann

Die Feuerwehrleute wollten aber nicht nur ihr Gerät zeigen, sondern den Besuchern verdeutlichen, dass eine Freiwillige Feuerwehr zur Stelle ist, wenn ein Pferd in einen Graben fiel, die Katze auf dem Baum miaut, schwere Unfälle passiert sind oder wenn Keller unter Wasser stehen – und natürlich wenn es brennt.

Draußen steht am Hydranten Feuerwehrfrau Carolin Pieper und ihr Kollege Daniel Meyer. Die zwei erklären gerade dem jungen Soldaten Marcel aus Butzbach und in Diepholz stationiert, was ihn bei der Feuerwehr erwartet. „Du kannst Maschinist werden und im besten Fall, wenn Du den Führerschein Klasse C hast oder machst, ein Fahrzeug führen.“ Marcel hatte den Aktionstag auf der Homepage der Feuerwehr gesehen, ihm wurde sofort ein Flyer zugeschickt.

Am nächsten Fahrzeug lockt die Hebebühne der Drehleiter, die bis auf 32 Meter in die Höhe zur Rettung gefahren werden kann. Die Leiter fährt mit Gästen ohne Pause hoch und runter.

In der Wagenhalle gehen die Stationen weiter: Dietmar aus Diepholz zieht gerade einen 80 Kilogramm schweren Dummy aus einer Grube. Dazu steht ein Spezial-Dreibein über der Wagengrube, die einen Brunnen, einen Güllekeller, einen Graben simuliert. „Ich ziehe hier nur ein Drittel des Realgewichts wegen der Übersetzung“, sagt er, das hat er gerade gelernt. Schachtrettung nennt sich der Einsatz im Fachjargon.

Mit Hilfe eines Dummys wurde die Personenrettung aus einer Grube demonstriert. © Brauns-Bömermann

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Tobias Weißhaupt erklärt anderen Interessierten an der Pinnwand Zielsetzung und Einsatzgebiete der Feuerwehr. Ein Stichwort ist dabei starke Kameradschaft. Für Arian ist es am Abend klar: „Ich bin dabei, ich fange bei Euch an.“

Die Ortsfeuerwehr Diepholz hat laut Steffen Funk eine starke Kinder- und Jugendfeuerwehr, aber zwingend gesucht sind trotzdem Jung und Alt von 16 bis 62 Jahre, die sich einbringen. „Man kann viel lernen von Mechanik bis Hightech“, sagt der Ortsbrandmeister.