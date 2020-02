Feierlicher Appell des Objektschutzbataillons auf dem Diepholzer Rathausmarkt

Der Stab des II. Objektschutzbataillons der Luftwaffe wechselt nach Schortens. Mittwoch verabschiedeten sich die Soldaten mit einem Appell aus Diepholz. Ein weiterer Anlass für die öffentliche Veranstaltung: 30 Soldaten gehen in den Auslandseinsatz.

Diepholz - „Semper Communis – immer gemeinsam!“ ist das Motto des Objektschutzregiments der Luftwaffe. Die Stadt Diepholz zeigte am Mittwochabend ihre Gemeinsamkeit und ihre Verbundenheit mit der Bundeswehr. Etwa 350 Bürger – darunter 80 geladene Gäste – verfolgten den Feierlichen Appell auf dem Rathausmarkt. Anlass der öffentlichen Veranstaltung war die Verlegung des Bataillonsstabes vom Diepholzer Fliegerhorst nach Schortens, wo schon andere Einheiten des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“ sind.

Die Verlegung des Stabes hat auf den Standort Diepholz zahlenmäßig kaum Auswirkungen, denn er umfasst lediglich etwa 20 Soldaten. Die Pionierstaffel des Objektschutzbataillons bleibt nach derzeitigen Planungen noch bis 2026 auf dem Fliegerhorst.

„Diepholz ist Heimat für die Luftwaffe“

Bataillonskommandeur Oberstleutnant Jürgen Hartmann hieß zum Feierlichen Appell unter anderem den stellvertretenden Landrat Heiner Richmann, Vertreter von Polizei, Feuerwehr und anderen Institutionen willkommen.

„Auch wenn das zweite Bataillon in seiner heutigen Zusammensetzung und Form erst 2014 an diesem Standort aufgestellt wurde, so reichen die Wurzeln bis ins Jahr 1964 zurück. Bereits hier sind die Pioniere und die Stadt Diepholz also zusammenkommen“, blickte Oberstleutnant Hartmann zurück. Diepholz könne man getrost als Heimat für die Luftwaffe und auch für Teile des Bataillons bezeichnen.

+ Bataillonskommandeur Oberstleutnant Jürgen Hartmann bei seiner Ansprache vor vielen Bürgern. © Jansen

In den Auslandeinsatz verabschiedet wurden bei dem Feierlichen Appell etwa 30 Soldaten. Eine Gruppe Brandschützer, die in Mali ihre Kameraden aus der eigenen Staffel ablöst, sowie Soldaten, die nach Mazar-e-Sharif in Afghanistan sowie Niger gehen. Den Kern der angetretenen Soldatinnen und Soldaten wird nach Al-Asraq in Jordanien verlegt, um dort die Rückkehr der deutschen Tornado-Aufklärungsflugzeuge sicherstellen. Dazu gehört auch Oberstleutnant Jürgen Hartmann.

„Unsere Tornado-Aufklärungsflugzeuge sollten bereits Ende letzten Jahres zurück nach Deutschland verlegen und unsere Soldatinnen und Soldaten hatten im Sommer und Herbst bereits Vorbereitungen im Einsatzgebiet getroffen, Kisten und Seesäcke in Deutschland gepackt und die Trennung von der Familie vorbereitet. Und dann wurde sehr kurzfristig entschieden, das Mandat zu verlängern, und alles wurde rückgängig gemacht“, berichtete der Kommandeur des Objektschutzregiments der Luftwaffe „Friesland“, Oberst Marc Vogt, in seiner Ansprache. Die Politik ringe im Hintergrund noch um den richtigen Weg und das weitere Vorgehen. Als militärischer Vorgesetzter wünsche er sich eine schnelle und definitive Entscheidung, so Oberst Vogt.

+ Das Luftwaffenmusikkorps aus Münster umrahmte den Feierlichen Appell. © Jansen

Die ersten Kräfte des damaligen Objektschutzbataillons wurden vor etwa 25 Jahren in Diepholz, in Schortens, in Wittmund und dem Wangerland zusammengezogen, um die Luftwaffe in den Einsatzgebieten zu schützen und zu unterstützen.

„Die Stadt Diepholz hat aus langer Tradition ein besonderes Verhältnis und eine tiefe Verbundenheit zu den Soldatinnen und Soldaten am Standort Diepholz“, sagte Bürgermeister Florian Marré in seinem Grußwort: „Die Bundeswehr braucht und verdient gesellschaftliche Unterstützung und politische Anerkennung. Soldatinnen und Soldaten müssen und sollen loyal sein. Loyalität ist aber keine Einbahnstraße. Auch Gesellschaft und Politik müssen loyal zu den Bürgern in Uniform, unseren Soldatinnen und Soldaten stehen. Diese Wertschätzung und Anerkennung der Öffentlichkeit ist wichtig“, so Bürgermeister Marré.

Für die musikalische Umrahmung des einstündigen Appells bei winterlicher aber trockener Witterung sorgte das Luftwaffenmusikkorps aus Münster.