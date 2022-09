Johann König im Interview: „Im Norden komme ich besser an“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Das Schönste für ihn wäre ein Krabbenbrötchen zum Auftritt. Johann König gastiert am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr im Theater der Stadt Diepholz. © Agentur

Der Comedian Johann König kommt am 29. September nach Diepholz. Im Interview verrät er, dass es sich für ihn immer gut anfühle, im Norden zu sein. Früher ist er mit seinem Opa auf einem Krabbenkutter gefahren - und, weshalb auch immer, hilft ihm das heute wohl bei seinen Auftritt. „im Norden komme ich als Komiker besser an“, sagt er im Interview.

Diepholz – Johann König ist nicht nur bei „Nuhr“ im Ersten zu sehen und auf diversen Comedy-Bühnen landauf landab – der Komiker aus Köln gastiert am 29. September um 20 Uhr auch in der Grafenstadt. Das, was er zu seinem Besuch ins Theater mitbringt, fasst unsere freie Mitarbeiterin Simone Brauns-Bömermann im Interview zusammen.

Herr König, Sie sind am 29. September in Diepholz zu Gast. Als Tipp: Liegt in Niedersachsen. Haben Sie den Namen der Stadt schon gehört? Wissen Sie, wohin Sie Ihr Agent schickt?

Ich war schon, Moment, viermal in Diepholz. Das liegt in einem Naturpark, der Name fällt mir gleich wieder ein. Ich gucke mir nicht mehr die Städte an, die sind alle gleich mit den Ketten. Mich interessiert die Natur.

Herr König, hier sagt man „Manchestern-Büxen“ zu der Art Arbeitshose, wie Sie sie gern tragen. Ich meine das Material Cord. Cord ist aber auch Kult, wie Sie. Auf was darf sich Diepholz in Ihrem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ freuen?

Ich tanze, singe, lese aus meinem Tagebuch vor. Das ist voll, denn ich habe ja drei Kinder. Und dadurch wird man auch etwas politisch, also Umweltschutz kommt auch vor.

Sie sind bekannt für Ihre Anekdoten. Darf Diepholz sich auf eine persönliche und für die Zukunft bleibende von Ihnen freuen?

Ich suche immer Bezüge zu dem Ort, wo ich auftrete. Ich werde es versuchen, wenn ich was Passendes wie Bausünden, dauerrote Ampeln oder worüber sich Diepholzer aufgeregt haben, stoße. Im Übrigen komme ich im Norden besser an als Komiker. Liegt vielleicht daran, dass mein Vater aus Hamburg stammt und ich früher auf Opas Krabbenkutter mitschipperte ab Norddeich. Ich erinnere mich auch an die Dammer Berge und das Autobahnrestaurant: Dort war immer die Übergabe meiner Oma, wenn sie nach Hause nach Norddeich gebracht wurde. Halbe Strecke Soest-Norddeich.

Haben Sie schon Holz geschlagen oder Kohlen in den Keller geschleppt für den nächsten Winter oder hoffen Sie auf einen Bekanntheitsgrad-Bonus von Seiten der aktuellen Regierung, wenn auch nach Kölle kein Gas mehr fließt. Im Klartext gesprochen, positionieren Sie sich im Programm zu der gestapelten Krisenlage, in der wir uns derzeit befinden (Corona, Klima- und Energiekrise)?

Eigentlich will ich als Gegenpol gute Laune verbreiten und den Restsommer versüßen: Damit die Menschen rausgehen und Spaß hatten. Aber: Ich musste zwei verdorrte Fichten zuhause fällen lassen. Der Baumfäller riet mir: Die kannste sofort verfeuern, die sind trocken, der Borkenkäfer und die Dürre haben ganze Arbeit geleistet.

Mögen Sie Kunst? Wenn ja, welche?

Ich geh gern ins Museum, um runterzukommen, sehe das als so eine Art Meditation, ich liebe das.

Und Musik?

Ich spiele kein Instrument, aber Musik gehört zu meinem Leben, ich singe ja auch.

Haben Sie Tipps, wie wir durch diese verrückte Zeit kommen?

„Wenn man sich jeden Tag alle Infos reinzieht, wird man verrückt. Ich war nie ein Mensch, der sich Sorgen macht, ich bin Optimist und wir werden nicht frieren im Winter.

Hatten Sie einen Plan-B für Ihr Berufsleben?

Meine Mutter hatte einen. Sie wollte, dass ich Kinderarzt werde. Das war aber ihr Traum, den sie sich nicht erfüllen konnte, weil sie kein Abitur hatte. Ich habe eine Ausbildung als Kinderkrankenpfleger gemacht und hatte einen Medizinstudienplatz. Als ich in so viele Arztgesichter schaute, die verhärmt und übermüdet aussahen, habe ich das abgebrochen. Meine 19 Semester Lehramtsstudium in den Fächern Sport und Biologie würden mich heute befähigen, direkt von der Bühne zu unterrichten. (lacht)