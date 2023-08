„Das Motorradfieber lässt uns nicht los“

Von: Sven Reckmann

Teilen

Zum 50-jährigen Bestehen des MC findet am Samstag eine Jubiläumsausfahrt statt. © Privat

Einer der ältesten Clubs: Der Motorradclub Heede feiert sein 50. Treffen

Heede / Hemsloh – Am 1. Mai 2021 wurde der Motorradclub (MC) Heede 50 Jahre alt. Eine Feier war damals wegen der Pandemielage nicht möglich, aber die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Udo Schilling ließen sich nicht entmutigen und überlegten sich eine Art „Kunstgriff“: Da das 49. traditionelle August-Treffen des MC sowohl 2020 als auch 2021 ausfallen musste und schließlich erst 2022 nachgeholt wurde, steht in diesem Jahr das 50. Treffen in Hemsloh an. Ein Jubiläum, das nun endgültig in großem Kreis gefeiert werden soll. Das 50. MC Heede Jubiläums-Motorradtreffen steigt vom Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, auf dem Schützenplatz in Hemsloh.

„Das Motorradfieber lässt uns nicht los“, schreiben Udo und Ingrid Schilling über einen kleinen Rückblick, den sie zum 50-jährigen Bestehen des Clubs verfasst haben.

Der Motorradclub Heede e.V. wurde am 1. Mai 1971 in dem gleichnamigen Diepholzer Ortsteil von zwei Frauen und sieben Männern gegründet. Er vereint gleichgesinnte Motorradfahrer mit Spaß an gemeinsamen Unternehmungen.

Der Club habe heute, nach 50 Jahren, 54 mehr oder weniger aktive Mitglieder in der Altersstruktur 45 bis 75 Jahre. Zusammen Motorradfahren, aber auch gemütliche Stunden miteinander verbringen sind Motive, die den Heeder MC nach eigenen Angaben zu einem der ältesten Motorradclubs in Deutschland gemacht haben. „Bei uns gibt es keinen Zwang: jeder macht das mit, wozu er Lust hat“, stellen die Schillings mit Blick auf das Programm fest.

Seit vielen Jahren gibt es allerdings vier feststehende Termine im Veranstaltungskalender des MC Heede:

- die Clubausfahrt am 1. Mai jeden Jahres

- seit 1996 die ‚Pfingsttour’ (350 bis 400 Kilometer) mit Unterkunft in Bikerhotels

- am dritten Wochenende im August das Motorradtreffen auf dem Schützenplatz in Hemsloh

- die Herbstausfahrt am 3. Oktober.

An jedem Freitag trifft man sich ab 20 Uhr zum Club-Stammtisch in der Gaststätte Laker-Wiele in Diepholz zum gemütlichen Beisammensein und Austausch. Am Club interessierte Biker haben hier eine sehr gute Möglichkeit, sich über den Club und dessen Aktivitäten zu informieren. Weitere ‚spontane’ Aktivitäten gibt es hauptsächlich in den Sommermonaten.

Jeden ersten Sonntag im Monat bietet der Club von Mai bis Oktober eine von einem der Clubmitglieder geführte Ausfahrt über etwa 200 Kilometer an. Start ist am Kreisel an der Aral-Tankstelle in Diepholz um 11 Uhr und Jede/Jeder kann teilnehmen.

Das traditionelle Augusttreffen des MC Heede in Hemsloh ist bei vielen Bikern ein feststehender Termin im Kalender. © Privat

Nun steht also eine große Feier ins Haus. Da das jedes Jahr am dritten Wochenende im August in Hemsloh auf dem Schützenplatz stattfindende Treffen ein feststehender Termin in den Kalendern vieler Motorradfahrer(innen) ist, freut sich der MC Heede, zum 50. Treffen viele Gäste begrüßen zu können und auf ein hoffentlich sonniges Wochenende.

Auf dem Programm stehen: Persönliche Kontakte pflegen, Zelten, Spaß haben, „Benzingespräche“, Erinnerungen, Überraschungen, Ehrungen. „Wir sorgen wie gewohnt mit Gegrilltem, selbstgebackenen Kuchen, einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und kalten und warmen Getränken für das leibliche Wohl unserer Gäste“, schreiben die Organisatoren.

Am Samstag, 19. August, findet eine organisierte Jubiläums-Ausfahrt mit den Gästen statt. Der MC Heede freut sich auf seine Gäste und wünscht allen eine pannenfreie Anfahrt.

Am Club-Geschehen Interessierten wird die Website www.mc-heede.de empfohlen. „Auch laden wir alle Interessierten herzlich ein, freitags bei unserem Stammtisch hereinzuschauen oder einfach Kontakt aufzunehmen und an einem sonnigen Sonntag mitzufahren.“