Diepholzer Gans im Mittelpunkt

Von: Eberhard Jansen

Ein lange Schlange bildete sich vor der Bude in der Fußgängerzone, an der es Lose für die Gänsetag-Tombola zu kaufen gab. Als Preise winkten unter anderem 50 Gutscheine für je eine bratfertige Gans. © Jansen

Die Diepholzer Gans stand beim verkaufsoffenen Sonntag im Mittelpunkt. Aber die Besucher lockte nicht nur die bedrohte Haustierrasse an.

Diepholz – Die Diepholzer Gans zählt zu den bedrohten Haustierrassen. Beim „Gänsetag“ der Fördergemeinschaft stand sie am Sonntagnachmittag im Mittelpunkt. In der Fußgängerzone hatten die Züchter Horst und Monika Johanning vier Exemplare ausgestellt. „Der Ganter ist prämiert“, wies Horst Johanning auf den größten der vier weißen Wasservögel hin, die drei anderen waren weibliche Tiere. Johanning ist Vorsitzender des Herdbuchvereins für die Diepholzer Gans, in dem die Züchter dieser Rasse organisiert sind.

Vier Diepholzer Gänse präsentierten Herdbuchvereins-Vorsitzender Horst Johanning und seine Frau Monika beim Gänsetag in der Fußgängerzone. © Jansen

Gänse gab es auch bei der großen Tombola der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz zu gewinnen. Eine lange Schlange bildete sich vor der Bude auf der Langen Straße, an der die Lose verkauft wurden. Die neben den 50 Gänsen zu gewinnenden vielen Sachpreise rund um das Thema Gans konnten die Gewinner direkt im Fördergemeinschafts-Büro abholen. Die Gänse gibt es später – nach der Schlachtung – gegen Vorlage eines Gutscheins in einem Diepholzer Markt.

Die Ortsfeuerwehr Diepholz warb beim Gänsetag an einem Fahrzeug für Nachwuchs, während die Jugendfeuerwehr heiße Getränke und Waffeln anbot. © Jansen

Reißenden Absatz fand auch der Adventskalender des Lions Clubs Grafschaft Diepholz mit vielen Gewinnmöglichkeiten. Mehrere hundert Exemplare wurden beim Gänsetag am Lions-Stand verkauft. Der Erlös der noch laufenden Aktion kommt den Lebensmittelausgaben für Bedürftige (Tafeln in der Region beziehungsweise Diepholzer Platteplus) zugute. Vor dem Kaufhaus Ceka präsentierte die Ortsfeuerwehr Diepholz ein Fahrzeug und arbeitete an der Nachwuchswerbung. Die Jugendfeuerwehr Diepholz verkaufte nebenan heiße Getränke und Waffeln.

Die Geschäfte in der Innenstadt waren beim Gänsetag geöffnet und lockten meist mit Sonderangeboten. © Jansen

Auf einer kleinen Bühne auf der Kolkstraße gab es Live-Musik – unter anderem von Kindermusiker Heiner Rusche. Er begleitete mit der Gitarre – unterstützt von Fördergemeinschaft-Mitarbeiter Torben Kohring – auch den Laternenumzug zum Abschluss des Gänsetages. Dieser startete gegen 17.30 Uhr.