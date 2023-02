Im Kreis Diepholz fehlt es an kleinen Wohnungen

Von: Anke Seidel

Kreisrätin Ulrike Tammen (l.) und Ausschussvorsitzende Wiebke Wall verfolgen die Präsentation. © Seidel

Das Wohnraumversorgungskonzept stand im Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales im Fokus. Fachdienstleiter Detlev Tänzer stellte auch eine Prognose für die Kommunen vor.

Landkreis Diepholz – Deutlich zu wenig Wohnungen sind im Zeitraum zwischen 2016 und 2020 im Landkreis Diepholz gebaut worden. Gleichzeitig sank die Zahl geförderter Wohnungen. Die Folge: steigende Mieten und Kaufpreise. Insbesondere bei kleinen Wohnungen (bis 60 Quadratmeter) klafft eine Angebotslücke. Das geht aus dem Wohnraumversorgungskonzept hervor, das Detlev Tänzer als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Kreisentwicklung am Dienstag im Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales im Diepholzer Kreishaus vorstellte.

Wie bereits berichtet, hat das Bonner Fachbüro empirica das seit 2016 bestehende Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises fortgeschrieben. Die Kernaussagen stellte Detlev Tänzer im Fachausschuss vor, der unter Leitung von Wiebke Wall (SPD) tagte: „Der Landkreis ist ein attraktiver Wohnort für Familien“. Der demografische Wandel sei jedoch spürbar: „Die Zahl älterer Menschen ist gewachsen.“ Andererseits würden einige Kommunen junge Menschen durch „Bildungswanderung“ hinzugewinnen, so der Fachdienstleiter zur Erhebung.

Bis 2030 wird die Bevölkerung vielerorts noch wachsen.

Bis zum Jahr 2040 prognostiziert empirica die Entwicklung im Landkreis Diepholz. „Bis 2030 wird die Bevölkerung vielerorts noch wachsen“, so Detlef Tänzer. Die Stadt Diepholz, das alte Amt Lemförde und die Gemeinde Wagenfeld könnten mit einem Wachstum von bis zu vier Prozent rechnen. Die Zahl der Familien werde in den kommenden sieben Jahren wachsen, die Zahl der Älteren nehme langfristig deutlich zu.

Jedoch sei bis 2040 mit einem Bevölkerungsrückgang zu rechnen, weil die Wanderungsüberschüsse – also die Zahl der zuziehenden Menschen – geringer seien als die Sterbeüberschüsse. Laut Prognose von empirica könnten die Samtgemeinden Schwaförden, Kirchdorf und Siedenburg bis 2040 bis zu zehn Prozent ihrer Einwohner verlieren.

Außerdem geht der Trend zu kleineren Wohnungen: Die fortschreitende Haushaltsverkleinerung führe bis 2040 zu einem Neubaubedarf von 4 800 Wohneinheiten. „Es besteht Bedarf an Sozialwohnungen“, stellte Detlev Tänzer ebenso fest. Exakt 579 fehlen laut Prognose.

Ihre Genauigkeit und Verlässlichkeit – sprich Datensätze sowie Interviews – hinterfragte die SPD-Fraktionsvorsitzende Astrid Schlegel. „Man kann natürlich nicht in die Zukunft schauen“, antwortete Detlev Tänzer. Als Vorsitzende des Behindertenbeirats kritisierte Katrin Kurtz, dass der Inklusionsgedanke in der Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes deutlich zu kurz komme. Kreisrätin Ulrike Tammen entgegnete in aller Deutlichkeit: „Inklusiven Wohnraum zu schaffen, ist Aufgabe der Kommunen.“

Kommunen „müssen eigene Konzepte entwickeln“

Der Landkreis stecke mit seinem Wohnraumversorgungskonzept den Rahmen ab, betonte die Kreisrätin, „aber die Kommunen müssen ihre eigenen Konzepte entwickeln“. Will heißen: Sie können sich bei der Planung für Wohnbau am Landkreis-Konzept orientieren.

Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne) begrüßte die Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes ausdrücklich: „Danke dafür. Es ist hilfreich. Wir können damit arbeiten!“