Ihre Videos sind mehr als 18 Millionen Mal geklickt

Diepholz – Besuch aus Berlin bei der Pallas-Tochter „DA Music“: Sängerin Tanja Lasch, seit einigen Jahren Wahlberlinerin, gastierte in Diepholz, um die letzten Details zu ihrem dritten Album mit ihrer neuen Plattenfirma zu besprechen.

Zurzeit pendelt die Sängerin zwischen der Hauptstadt und ihrem Tonstudio in Köln, wo sie gerade die neuen Songs zu ihrem im Sommer erscheinenden Album einsingt. Mit ihren Singles rangiert die sympathische Sängerin in den einschlägigen Schlager- und Diskotheken-Charts regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Ihr zweites Album mit dem Titel „Herzkino“ schaffte es auf Platz 48 der offiziellen Deutschen Album-Charts und knüpfte damit an den Achtungserfolg ihres Debütalbums „Lebensecht“ an. Für Furore sorgte Tanja Lasch mit ihren Musikvideos zum Album „Herzkino“ auf youtube. Mehr als 18 Millionen Klicks, die ihre Videos seither vereinen konnten, sind eine stattliche Ansage.

Allein ihre Live-Version des Songs „Die immer lacht“ vor 10 000 Besuchern in der Frankfurter Commerzbank-Arena wurde zwölf Millionen Mal geklickt. Nach einem intensiven Austausch über das neue Album und neue Ideen freuten sich „Pallas Group“-Geschäftsführer Holger Neumann und Frank Haberland, der bei DA Music für Künstler und Repertoire zuständig ist, über die Unterzeichnung eines Plattenvertrages mit Tanja Lasch, der den Rahmen für die künftige Zusammenarbeit aufspannt.