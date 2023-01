Idee schnell umgesetzt: Festlicher Sportlerball in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Beim letzten Winterball der SG-Abteilungen Rudern und Tennis: Die damaligen Abteilungsleiter Wolfgang Seher (Rudern, links), und Dieter Tintelnot (Tennis, r.) mit Sketsch-Partnern Karin Möller und Mike Möller. © Archiv/Dufner

Damen im Abendkleid, Herren im dunklen Anzug, Live-Band und Buffet: In Diepholz soll es wieder einen klassischen Ball geben – einen Sportlerball. Diese Idee kam am Sonntagabend in der Mühlenkamphalle auf, wo die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Löwen wieder einmal gesiegt hatten. Tanja Kurth, Handballfan und seit Jahren begeistert von der Lohner Sportgala, sprach am Rande des Spiels mit HSG-Sponsor Andreas Pörschke über ihre Ball-Idee. Der Diepholzer Unternehmer ist bekannt dafür, dass er nicht nur redet, sondern macht: Er teilte die Idee umgehend in sozialen Medien, stieß sofort auf große Resonanz und machte sich gleich am Montag an die Organisation eines neuen Diepholzer Sportlerballs.

Diepholz – „Der Ball findet am 13. Mai statt“, konnte Pörschke, der für seine Hilfsfahrten in die Ukraine mit seinem HSG-Sponsor-Mannschaftsbus bekannt wurde, schon am Montagnachmittag einen Termin bekannt geben. Ort des festlichen Geschehens wird demnach die Festhalle „Residenz“ am Junkernhäuser Weg 6 in Diepholz.

Am 13. Mai in der Festhalle „Residenz“

Nachdem er viele spontane Befürworter-Stimmen mit Tipps zur Umsetzung am Telefon gehört und im Internet gelesen hatte, plant Pörschke den öffentlichen Ball mit etwa 350 Gästen. Der Eintritt inklusive Buffet soll nach jetzigem Stand etwa 70 Euro kosten (ohne Getränke). Vorverkaufsstellen werden noch festgelegt.

Erlös für Sport in Diepholz

Was dem Diepholzer Unternehmer wichtig ist: „Es soll kein Geld mit dem Ball verdient werden!“ Ein Erlös soll dem Sport in Diepholz zugute kommen, so Pörschke. Vorstände von Diepholzer Sportvereinen sollen nun beraten, ob und wie sie sich in das Projekt einbringen. Der festliche Ball solle für den Sport in Diepholz werben und auch neue Sponsoren bringen, so Pörschke, der bei der Suche nach einer Tanzband für die Veranstaltung kein Problem sieht.

Früher viele Bälle

Früher hatte es in Diepholz insbesondere in Herbst und Winter viele Bälle gegeben. Geblieben sind die Schützenbälle. Aus unterschiedlichen Gründen wurden die anderen festlichen Tanzveranstaltungen eingestellt. Der aus den Diepholzer Vereinsbällen als gesellschaftliches Ereignis herausragende Standortball der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst fand vor etwa zehn Jahren zum letzten Mal statt. Im Bereich des Sports organisierten die Abteilungen Rudern und Tennis der SG Diepholz viele Jahre einen gemeinsamen Winterball. Wegen schwindenden Besucherinteresses hatte dieser im Januar 2004 eine letzte Auflage im Saal des Hotels Castendieck. Es war damals der 25. Ball der beiden SG-Abteilungen, so dass „Silberhochzeit“ als Motto gewählt wurde.

Mit gehobenem Ambiente

Jetzt könnten Sportler und andere Gäste wieder zu einer festlichen Veranstaltung mit gehobenem Ambiente zusammenkommen. Denn wenn Andreas Pörschke sich etwas vorgenommen hat, dann setzt er es auch um – siehe seine Fahrten in die umkämpfte Ukraine. Auch bei der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz stieß der Ball-Plan auf offene Ohren. „Genau das Thema haben wir bei unserer Eventgruppe angesprochen“, schrieb Vorstandsmitglied Stefanie Tröbs-Kütemann bei Facebook an Andreas Pörschke. Man will sich nun mal zusammensetzen...