Idee für neues Mittelalterfest

„Freye Templer Septentrio“ schlagen in Diepholz ihre Zelte auf und kündigen baldiges Wiedersehen an

+ Beim Grafensonntag machten sich die „Freyen Templer Septentrio“ schon einmal lautstark bemerkbar; 2019 könnte es ein Wiedersehen mit der Gruppe in Diepholz geben. - Foto: Jansen

Diepholz - Grafensonntag und Mittelaltermarkt auf dem Schlossareal in Diepholz – das war 2014 eine stimmige Kombination, die viele Besucher in ihren Bann zog und noch vielen Besuchern in Erinnerung sein dürfte. Ein Mittelaltermarkt in Diepholz, der könnte auch im kommenden Jahr wieder Wirklichkeit werden.