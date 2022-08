Aschen: Die Idee eines zentralen Ladens lebt

Von: Michael H. Dümer

Teilen

Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek (links) im Gespräch mit Vertretern von „Aschen aktiv“. Alle gemeinsam hoffen für den 1. September auf eine möglichst große Bereitschaft, dieses Projekt zu unterstützen, und zeigen sich dabei sehr zuversichtlich. © Dümer

Bekommt Aschen wieder einen Einkaufsmarkt für die täglichen Dinge des Lebens? Am 1. September soll das Projekt „Tante Enso“ in Aschen vorgestellt werden. Teilhaber werden gesucht.

Aschen – Das Dorf hat sich verändert. Gaststätten gibt es in Aschen nicht mehr, Einkaufsmöglichkeiten nur noch in sehr eingeschränktem Maße. Der verbliebene Bäcker hat nicht täglich geöffnet. Dabei wächst das Dorf, junge Familien ziehen in die Neubaugebiete. Nicht zuletzt die Infrastruktur mit Schule und Kindergarten und einem regen Vereinsleben trägt dazu bei.

Um das Thema Einkaufsmöglichkeiten macht man sich seit Jahren Gedanken. Die Idee lebt. „Für einen klassischen Verbrauchermarkt ist Aschen sicher nicht der geeignete Standort. Die gibt es in Diepholz – und das ist ja auch richtig so“, findet Ortsvorsteher Wilhelm Paradiek. Ihm und seinen Mitstreitern bei „Aschen aktiv“ schwebt ein anderes Konzept vor: Ein genossenschaftlich betriebener Markt mit möglichst großem Sortiment an regionalen Produkten, dazu vielleicht einige Start-up-Artikel und Dienstleistungen wie Poststelle und Geldautomat. „Auch die Geldinstitute haben sich ja aus Aschen verabschiedet“, sagt Paradiek.

Wie so etwas aussehen könnte, darüber möchte „Aschen aktiv“ am Donnerstag, 1. September, beim Heimatmuseum informieren. Mit dem Projekt „Tante Enso“ habe man einen Anbieter gefunden, dessen Idee passen könnte, wenn die Aschener es denn wollen. Ein Konzept, das „die beliebten Eigenschaften des Tante-Emma-Ladens mit den Vorzügen eines top-modernen Online-Supermarkts vereint“, wie es bei „Aschen aktiv“ heißt. Was es dazu braucht, sind genügend Teilhaber, die das Vorhaben tragen. „Wir benötigen 300 Teilhaber für dieses Projekt. Dann kommt Tante Enso verbindlich nach Aschen“, erklärt Wilhelm Paradiek. 100 Euro koste solch ein Anteil – insgesamt würden 30 000 Euro für die Umsetzung des Projekts fällig. Die Voraussetzungen in Aschen seien sehr gut, die Vertreter von „Tante Enso“ im Hinblick auf den Standort Aschen recht optimistisch.

„Mit einer personalisierten Tante-Enso-Karte kann die Tür zu Tante Enso jederzeit geöffnet und auch an der Selfcheckout-Kasse mit ihr bezahlt werden“, heißt es über das Konzept. Dabei sei Tante Enso aber kein reiner Selbstbedienungsladen, sondern ein stationärer Mini-Supermarkt, der einerseits rund um die Uhr geöffnet und schlank organisiert, andererseits aber dennoch zu bestimmten Tageszeiten mit Personal besetzt sei. In der Regel zwischen vier und sieben Stunden am Tag.

Das Sortiment sei mit 2 500 bis 3 000 Artikeln so gestaltet, dass es den überwiegenden Anteil der umfassenden Versorgungsbedürfnisse vor Ort abdecke. Zusätzlich sei Tante Enso immer auch an den Online-Supermarkt myEnso angebunden, bei dem die Bewohner des Ortes eine weitere große Auswahl bestellen könnten.

Bei „Aschen aktiv“ könnte man sich solch einen Markt für Aschen gut vorstellen und hat deshalb einen Vertreter der Betreiber eingeladen, das Projekt am Donnerstag, 1. September, ab 18 Uhr beim Heimatmuseum einer hoffentlich großen Zahl von Interessenten vorzustellen.

Ideen für einen Standort gibt es bereits. Der solle natürlich möglichst zentral sein, weshalb sich der Bereich am Heimatmuseum besonders anbiete. Als bestens geeignet erscheint die Scheune am Rande des Museumsgeländes, in der unter anderem früher die Schlesische Heimatstube und die Oldieschrauber ihr Domizil hatten. „Die Leute von Tante Enso haben sich das hier schon angesehen. Ein paar Baumaßnahmen müssten noch vorgenommen werden“, erklärt Eigentümer Timo Zargus.

Wenn dann alles nach den Vorstellungen der Initiatoren läuft, könnte der Laden am Heimatmuseum schon im Frühjahr kommenden Jahres seine Türen öffnen.