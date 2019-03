Hommage an „John Schehr und Genossen“

Elektro-Band „Kontrast“ veröffentlicht fünftes Album

+ Die Elektro-Band „Kontrast“, die ihre Wurzeln in Diepholz hat, veröffentlicht im Juni ihr fünftes Album. Die Vorab-Single heißt „John Schehr und Genossen“.

Diepholz - Von Sven Reckmann. Der Name ist Programm: „Kontrast“, die Elektro-Band, die ihre Wurzeln in Diepholz hat, liefert in der Tat eine bemerkenswerte Variante in der Musiklandschaft. Vor etwa fünf Jahren berichteten wir an dieser Stelle darüber, dass sie das bekannte Gedicht „John Maynard“ von Theodor Fontane musikalisch umgesetzt hatte – „Kontrast“ eben.