Home Office bei den Stadtwerken: Einige Mitarbeiter des Energieversorgers arbeiten von nun an von zu Hause aus, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Foto: Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. Das Coronavirus bestimmt seit Tagen das öffentliche und private Leben. Veranstaltungen werden abgesagt, soziale Kontakte zum Teil auf ein Minimum reduziert. Auch Diepholzer Firmen bleiben nicht von der Pandemie verschont. Home Office und Notfallpläne für den Fall einer Ansteckung innerhalb des Betriebes stehen auf dem Programm, um die Ausbreitung des Coronavirus in Grenzen zu halten.

Die Volksbank habe vor Kurzem ein sogenanntes Pandemie-Management-Team aktiviert, um eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebes sicherstellen zu können, teilte die Volksbank auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Grundsätzlich stellen wir sicher, dass wir wie gehabt für unsere Mitglieder und Kunden telefonisch erreichbar sind. Unser Online-Banking und unsere Webseite sind rund um die Uhr verfügbar“, erklärte Kirsten Dauelsberg von der Volksbank. Auch die Sparkasse ist mit diversen Maßnahmepaketen auf die Corona-Krise vorbereitet, teilte sie mit.

Die Stadtwerke schließen ab Dienstag, 17. März, bis auf Weiteres ihr Kundencenter und die Servicebüros in Barnstorf, Rehden, Wagenfeld und Sulingen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke stünden aber weiterhin unter Tel. 05441 / 903333 oder per Mail an kundenservice@stadtwerke-huntetal.de zur Verfügung, teilten die Stadtwerke mit. Auch der Zugang zum Kassenautomaten sei innerhalb der Geschäftszeiten weiter möglich.

Home Office

Zum Schutz der Mitarbeiter seien bei den Stadtwerken Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet worden. Hinzu komme, dass Mitarbeiter sensibler Unternehmensbereiche separiert wurden. Besprechungen sollen – soweit möglich – im Rahmen von Telefonkonferenzen stattfinden.

Die Volksbank bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten. „Wir haben bereits seit mehreren Tagen im Rahmen unseres Maßnahmenpaketes entsprechende Schritte eingeleitet“, so Kirsten Dauelsberg. Einige Mitarbeiter würden bereits im Home Office arbeiten. Ab dieser Woche kämen voraussichtlich weitere hinzu. „Wir haben alle internen Abteilungen räumlich getrennt. So kann im – hoffentlich nicht eintreffenden – Fall einer Quarantäne eines Standortes an einem anderen Standort weitergearbeitet werden“, erklärte Dauelsberg.

Die Sparkasse teilte mit, dass Home-Office-Möglichkeiten innerhalb des Betriebes wegen diverser Vorschriften begrenzt seien. Ulrich Preen von der Sparkasse: „Home Office ist auf die Personen und Funktionen begrenzt, die dafür sorgen, dass die wesentlichsten Prozesse in der Sparkasse erhalten bleiben.“ Es könne aber unbezahlter Urlaub genommen werden, wenn die betriebliche Situation es zulässt.

Notfallpläne

„Unser Ziel ist es, Kunden wie auch Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Hierfür wurde ein Handlungsplan erstellt, den wir konsequent umsetzen. Dieser ist außerdem Grundlage für die Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme – auch in diesem Krisenfall“, erklärte Dr. Hermann Janning, Interimsgeschäftsführer der Stadtwerke.

Die Volksbank sieht sich auch für den Fall einer bestätigten Corona-Erkrankung innerhalb des Betriebes gut gerüstet. Kirsten Dauelsberg: „Unsere vorhandenen Notfallpläne sehen verschiedene interne Maßnahmen vor, die eine Fortsetzung des Geschäftsbetriebes sicherstellen.“ Falls ein Mitarbeiter der Volksbank an Corona erkranken sollte, „dann werden wir in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt alle erforderlichen Schritte einleiten, um eine weitere Verbreitung des Virus zu vermeiden“, erklärte Dauelsberg. Die räumliche Trennung von Abteilungen an verschiedenen Standorten sei außerdem eine gute Vorsorge.

Die Sparkasse teilte mit, dass im Falle einer betrieblichen Ansteckung umfangreiche Notfallpläne existieren. Auch die Sparkasse stehe in Kontakt mit dem Gesundheitsamt, das in solchen Fällen entscheide, wie damit umzugehen sei.

Weil alle Kitas und Schulen seit Montag, 16. März, geschlossen sind, trifft die Volksbank zudem mit den Mitarbeitern individuelle Vereinbarungen zur Kinderbetreuung. „Home Office und verschiedene Urlaubsregelungen gehören dazu“, so Dauelsberg.

Krankmeldungen

Weder bei der Sparkasse noch bei der Volksbank sind in den letzten Tagen vermehrt Krankmeldungen eingegangen. „Aktuell gibt es keine Auffälligkeiten“, so Ulrich Preen. Bei der Volksbank gebe es in der aktuellen Erkältungssaison zwar Krankmeldungen, aber es sei kein besonderer Anstieg festzustellen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen alle sehr besonnen mit der Situation um“, sagte Kirsten Dauelsberg.