Hoffnung auf Versöhnung

Von: Sven Reckmann

Bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag legten der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré (stehend rechts) und der Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2, Oberstleutnant Volker Benz, am Heldenhain gemeinsam Kränze nieder. © Reckmann

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag von Stadt Diepholz und Bundeswehr am Heldenhain nutzen die Redner zu Friedensappellen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges.

Diepholz – Mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal „Am Heldenhain“ wurde am Sonntag auch in Diepholz zum Volkstrauertag den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Friedensappelle hatten vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ihre Aktualität.

Vor den angetretenen Soldaten der Bundeswehr vom Standort Diepholz, Mitgliedern von Rat und Verwaltung, Vertretern von Vereinen und Feuerwehr und Bürgern ergriff zunächst Pfarrer Dr. Ansgar Stolte das Wort.

Dieser nahm Bezug auf den Ukraine-Krieg: „Auf beiden Seiten sterben Menschen und fallen dem Wahn des Krieges zum Opfer. Die Überlebenden von damals erleben heute, wie das Grauen wiederkehrt.“

Er träume von einer Welt, so der Pfarrer, in der sich jeder für das Wohl eines anderen verantwortlich fühlt. „Warum, um Himmels willen funktioniert das irgendwie nicht? Warum schlagen sich Menschen die Köpfe ein?“ In der Bibel finde man die Erzählung von Kain und Abel: „Wir alle sind Hüter unserer Schwestern und Brüder.“ In jedem Gewaltakt lassen wir Kain wieder aufleben, so Stolte. Ist es trotzdem möglich, den Weg des Friedens einzuschlagen? „Ja, ich bin tief überzeugt, es ist möglich, diese Vision gemeinsam zu verfolgen und zu leben.“

Pfarrer Ansgar Stolte bei seiner Ansprache zum Volkstrauertag. © Reckmann

Oberstleutnant Volker Benz, Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2 auf dem Fliegerhorst und Standortältester, blickte zunächst zurück: „Nur die wenigsten denken beim Zweiten Weltkrieg an die Ukraine“, sagte er. Die deutsche Gesellschaft während der NS-Zeit unterschied kaum zwischen der ethnischen Zugehörigkeit aus der Sowjetunion und brandmarkte sie alle als Russen.“

Für die Menschen in der Ukraine sei es nun höchst symbolisch, „dass es die gleichen Orte sind, die 1941 angegriffen wurden und 2022 erneut angegriffen werden.“

Die historische Verantwortung Deutschlands bestehe darin, so Benz, nie wieder gleichgültig gegenüber den Opfern von Krieg und Gewalt zu sein. „Deshalb soll der Ukraine unsere uneingeschränkte Solidarität gelten.“

Im Totengedenken hieß es unter anderem: „Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern.“

Der Auftakt in Form eines Gedenkgottesdienstes hatte zuvor in der Christus-König-Kirche stattgefunden.

Musikalisch begleitet wurden die Gedenkveranstaltung und die Kranzniederlegung von Christian Brebeck auf der Trompete.

Auch in den Diepholzer Ortsteilen Aschen und Sankt Hülfe/Heede fanden Gedenkfeiern und Kranzniederlegungen an den dortigen Ehrenmalen statt ebenso wie in zahlreichen Orten des Diepholzer Landes.

Angetretene Soldaten vom Fliegerhorst Diepholz verfolgen die Zeremonie. © Reckmann