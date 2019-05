Historischer Bohlenweg als Naturerlebnis

Projekt im Aschener Moor geht voran / 520 Meter werden freigelegt

+ Schon jetzt weisen Infotafeln an der Straße Lindloge auf den Bohlenweg im Aschener Moor hin. Foto: Ripking

Aschen - Von Jannick Ripking. „Naturerlebnis am prähistorischen Bohlenweg im Aschener Moor“: Detlef Tänzer, Geschäftsführer des Vereins Naturpark Dümmer, stellte dem Kulturausschuss der Stadt Diepholz am Donnerstagnachmittag dieses Projekt vor. Es sind archäologische Ausgrabungen an einem mehr als 2000 Jahre alten Bohlenweg, der durch das Aschener Moor südlich der Lindloge führt. Der Weg soll dort anschließend für Besucher erlebbar gemacht werden.