Historische Fahrzeuge vor historischer Kulisse

Von: Michael H. Dümer

Historische Nutzfahrzeuge aufgestellt in Reihe und Glied vor der Schützenhalle auf dem Hohen Sühn - ein alljährlich wiederkehrendes Motiv beim großen Oldtimertreffen in Aschen. archi © Michael H. Dümer

Die 26. Auflage des Oldtimertreffens am 17. und 18. Juni beim Aschener Heimatmuseum ist in Vorbereitung. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Veranstalters - der Verein „Die Oldieschrauber“ - etwa 3.000 Fahrzeuge dabei.

Diepholz/Aschen – Welches Areal könnte ein schöneres Ambiente für ein Oldtimertreffen bieten als die historischen Gebäude des Heimatmuseums im Diepholzer Ortsteil Aschen? In diesem Jahr kann man sich davon am 17. und 18. Juni ein Bild machen, zum dann schon 26. Mal.

„Alte Fahrzeuge, historische Baumaschinen und harte Arbeit so wie es zur Wirtschaftswunderzeit einmal war - und am Abend mit sich zufrieden sein. So möchten viele Akteure auf dem Baggergelände des Oldtimerfestivals in Aschen den Tag ausklingen lassen“, kündigt Hermann Hüntemann an, in Sachen Oldtimertreffen ein mann der ersten Stunde.

Autos, Traktoren und Baumaschinen

Auf dem Lkw-Rastplatz, gleich nebenan, werden derweil wieder zahlreiche Nutzfahrzeug-Klassiker Aufstellung nehmen, die den Wohlstand durch unzählige Frachtfahrten kreuz und quer durch unsere Republik befördert haben, so Hüntemann weiter. Mancher der Fahrer und Besitzer habe wohl sein halbes Leben mit diesen Fahrzeugen verbracht. „Viele Fernfahrer schliefen auf schmalen und unbequemen Kojen in ihren Fahrzeugen und waren dennoch mit ihren Job zufrieden“, weiß der Oldtimerexperte aus Düversbruch, der selber eine ganze Reihe von Lkw-Oldies, insbesondere Magirus Deutz, besitzt und restauriert hat.

Die vielen Traktoren auf der Traktorenwiese, ein Stück weiter, spiegeln die Welt der Landwirtschaft wieder. So war es in den vergangenen Jahren und so wird es sicherlich auch beim Oldtimertreffen Nummer 26 wieder sein. Traktoren mit Eisenrädern und Namen wie Lanz Bulldog, Deutz, Hanomag, Fendt Dieselross, Kramer, Porsche, IHC und viele andere haben die Landwirtschaft über Jahrzehnte geprägt.

Reges Treiben auf dem Museumsgelände lasse bei vielen Besuchern das Oldtimer Herz Jahr für Jahr höherschlagen. Autos und Motorräder, die manche nur noch von Bildern her kennen und die nur noch selten in natura zu sehen seien, gehören dazu.

Mit Oldtimer-Camping Der Verein „Die Oldieschrauber“ veranstaltet das Oldtimertreffen mit Teilemarkt in Aschen vom 17. bis 18. Juni. Die Anreise zum Oldtimer-Camping kann bereits am Freitag, 16. Juni, erfolgen. Willkommen sind Pkw, Lkw, Traktoren, Motorräder und Baumaschinen bis Baujahr 1993. Mehr unter: die-oldieschrauber.de

Traditioneller Auftakt des Festivals ist der Freitag, wenn am Abend alles aufgebaut ist und der ein oder andere seinen Nachbarn zu einen Drink einlädt und sich so auf eines tolles Wochenende einstimmt.

Am Samstag, 17. Juni, kann ab 7 Uhr in der großen Bauerndiele ein preiswertes Frühstück genossen werden und ab 9 Uhr zeigen die Baumaschinen, Bagger, Raupen und Kipper, was sie können. Den ganzen Tag über sei ein Kommen und Gehen der vielen Oldtimerfreunde zu erwarten. Viele kommen schon seit Jahren, auch aus den Niederlanden oder Belgien. Manche nutzen das Treffen zum Kurzurlaub in der Dümmerregion oder machen auf der Durchreise Station im Landkreis Diepholz. Ein weiterer Klassiker ist dann der Oldieabend mit DJ Heinzi auf der Bauerndiele ab 19 Uhr. „Auf eine Ausfahrt der Oldtimer-Pkw werden wir in diesem Jahr verzichten. Die kleine Rundfahrt der Traktoren durch den Ort Aschen am Sonntag, 18. Juni, ab 14 Uhr wird aber stattfinden“, so Hüntemann weiter. Am Sonntag, 18. Juni, ist der Markt ab 8 Uhr wieder geöffnet. Die Museumshäuser sind am Wochenende für alle Besucher geöffnet.

25 Pokale

Um 16 Uhr sollen 25 Pokale unter allen Teilnehmern mit Oldtimern vergeben werden. Jeder angemeldete Teilnehmer erhalte ein kleines Andenken. Und es werde wieder eine Reise verlost. Ende des Treffens ist gegen 18 Uhr.

Ein besonders Highlight werde diesmal die Bagger- und Baumaschinenfraktion bieten. Die Fernsehproduktion von Eurotransport wolle einige alte Lastkraftwagen mit ihren historischen Baumaschinen von Oberhausen nach Aschen begleiten. Anschließend seien zwei Drehtage auf dem Baggergelände angesagt. Zusätzlich kämen 18 historische Lkw für zwei Tage im Rahmen einer Ferien-Deutschlandfahrt nach Aschen.