Diepholzer Hotel „Villa Prinzhorn“ startet langsam mit Testbetrieb

Historisch und neu nebeneinander

Das Hotel „Villa Prinzhorn" an der Ecke Bahnhofstraße/Prinzhornstraße in Diepholz nimmt am Freitag zunächst probeweise seinen Betrieb auf. Die offizielle Eröffnung erfolgt im Mai.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Eine Mischung aus modern und gemütlich, aus historisch und neu: Das Hotel „Villa Prinzhorn“ in Diepholz soll nicht in eine stilistische „Schublade“ gesteckt werden, meint Sven Lehnhoff. Er leitet das neue Hotel mit Bar und Restaurant gemeinsam mit Carolin Diekmann. Beide waren bislang in den „Ratsstuben“ in Rehden tätig.