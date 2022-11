Hindenburgstraße in Diepholz: Arbeiten dauern noch bis Mitte 2023

Von: Eberhard Jansen

Bauarbeiten zur Neugestaltung der Hindenburgstraße in Diepholz vom Bremer Eck aus gesehen. In dem Bereich wird momentan der Schmutz- und Regenwasserkanal verlegt. © Jansen

Die Neugestaltung der Hindenburgstraße wird sich noch bis weit ins neue Jahr ziehen. Mit der Fertigstellung der wichtigen Diepholzer Verkehrsachse wird laut Stadtverwaltung für Mitte 2023 gerechnet. Damit würde der Zeitplan eingehalten. Kurios: Während der Bauarbeiten tauchten Leitungen auf, die keinem Versorger zugeordnet werden konnten.

Diepholz – Die Arbeiten auf der größten öffentlichen Baustelle in Diepholz schreiten voran: Die Neugestaltung der Hindenburgstraße ist nach Aussagen der Stadtverwaltung im Zeitplan. Aber noch mehr als ein halbes Jahr müssen Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen.

„Nach aktuellem Stand kann der Fertigstellungstermin von Mitte 2023 gehalten werden“, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit.

Im Bauabschnitt zwischen Grafenstraße und Niedersachsenstraße werden demnach derzeit noch Restarbeiten wie Baumpflanzungen sowie Pflasterarbeiten auf Gehwegen und Parkplätzen erledigt.

Im Bauabschnitt zwischen der Niedersachsenstraße und dem Bremer Eck wird momentan der Schmutz- und Regenwasserkanal verlegt. Die Stadtwerke Huntetal verlegen zudem neue Versorgungsleitungen und legen bestehende Leitungen um.

In Höhe der Tankstelle Teichmann werden aktuell Bordsteine und Rinnen gesetzt, so die Stadt Diepholz.

Kosten: 6,4 Millionen Euro Die Arbeiten zur Neugestaltung der Hindenburgstraße hatten im Februar 2021 offiziell begonnen. Notwendig war die große Maßnahme unter anderem wegen der sanierungsbedürftigen Kanalisation und wegen des Zustandes von Fahrbahn und Gehwegen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,4 Millionen Euro.

Wie wird sich die aktuelle Verkehrsführung in nächster Zeit verändern? Wann kann man vom neuen Kreisel Grafenstraße in die Hindenburgstraße einfahren, was derzeit nur in entgegengesetzter Richtung möglich ist? Auf diese Fragen antwortete die Stadt Diepholz: „Geplant ist es, den Bereich zwischen der Grafenstraße und der Niedersachsenstraße im Laufe des Dezembers vorzeitig für den Verkehr freizugeben. Dazu wird der Bereich vorerst mit Baustellenbeschilderung und Tempolimit 30 km/h beschildert. Im Frühjahr 2023 soll dann die fertige Markierung angebracht werden.“

Während der Baumaßnahmen tauchten einige Leitungen auf, die keinen Versorgern – wie Stadtwerke, Telekom, Landkreis Diepholz mit Glasfaserversorgung – oder Entsorgern (Stadt Diepholz für die Schmutzwasserentsorgung) zugeordnet werden konnten. Durch den engen Austausch mit den Versorgern – es gab teilweise wöchentliche Besprechungen vor Ort – konnten die unbekannten Leitungen als „alt“ identifiziert werden. Anschließend wurden diese ausgebaut, so die Stadt Diepholz.