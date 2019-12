Hilfe für die Platte plus

Etwa 60 Diepholzer holen sich pro Woche Lebensmittel aus der Platte plus, weil ihr Geld nicht zum Leben reicht. „Etwa die Hälfte davon sind Rentner“, sagt Bodo von Bodelschwingh, der die Einrichtung im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde St. Michaelis an der Lüderstraße 54 zusammen mit dem ehrenamtlich engagierten Reiner Seidel leitet. Aber auch viele junge Leute, die in einer eigenen Wohnung zunächst allein nicht klarkommen, gehören zu den Kunden. Ihre Bedürftigkeit müssen die Kunden durch Bescheide oder andere Dokumente nachweisen.

Diepholz - Die insgesamt etwa 25 freiwilligen Helfer der Einrichtung hatten am Dienstagmorgen einen „Praktikanten“: Der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré packte mit an beim Abholen und Transport der von Supermärkten und anderen Betrieben gespendeten Lebensmittel.

Die Waren haben das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. „Wir prüfen genau, ob sie noch in Ordnung sind“, erklärt Bodo von Bodelschwingh. „Es heißt ja ,mindestens haltbar bis’ und nicht ,sofort tödlich ab...’“, lächelt Florian Marré.

Neue Erfahrungen für Bürgermeister Marré

Der Bürgermeister machte bei seinem Einsatz neue Erfahrungen. „Es ist beeindruckend, was ehrenamtliches Engagement für die Menschen vor Ort tut“, war seine Bilanz. Bei der Aktion kam er mit Menschen ins Gespräch, die sonst kaum zu offiziellen Bürgerbeteiligungen kommen. Er sah auch die Qualität der Lebensmittel wie Salat, Brot, Milchprodukte und anderes: „Das würde normalerweise weggeworfen“, bedauerte Marré eine Tatsache.

+ Frühstück von ehrenamtlichen Helfern der Diepholzer Platte plus. Ursula Brandt (stehend, 2. von links) und Dina Gebel (stehend, 3. von links) sind schon seit den Anfängen im Jahr 2007 dabei. © Jansen

Der Bürgermeister, der nun häufiger das Rathaus für ähnliche Aktionen verlassen will, bekam auch Resonanz von den ehrenamtlichen Helfern. Diese motiviert, was sie zurückbekommen: Freude und ein Lächeln.

Zusammenarbeit mit Tafeln in Lohne, Lemförde, Wagenfeld

Immer dienstags und freitags um 8 Uhr geben die Helfer in der Platte plus Karten aus und notieren, welcher Bedarf bei den erschienenen Kunden jeweils besteht. Dann stellen sie die Lebensmittel entsprechend zusammen, die dann ab 10 Uhr abgeholt werden können. Die Platte plus arbeitet mit den Tafeln in Lohne, Lemförde, und Wagenfeld zusammen – insbesondere beim Austausch von Lebensmitteln.

„Seit unserer Gründung 2007 haben wir etwa 1000 Berechtigungskarten ausgegeben“, berichtete Bodo von Bodelschwingh. Weitere bedürftige Menschen kommen stetig dazu.

Platte und Platte plus

Die Diepholzer Platte plus, die Lebensmittelausgabe für Bedürftige in der evangelisch-lutherischen St.-Michaelis-Kirchengemeinde, gibt es seit 2007. Bereits 2003 war dort die „Diepholzer Platte“ ins Leben gerufen worden. In dieser Einrichtung in denselben Räumen geben ehrenamtliche Helfer einmal pro Woche eine warme Mahlzeit aus, die sie vor Ort kochen.