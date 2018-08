Aus den BNVHS-Einrichtungen in Diepholz ist die DAA geworden

Aus dem BNVHS mit Einrichtungen in Diepholz im Alten Rathaus und an den Kohlhöfen ist die DAA geworden, zeigen DAA-Zweigstellenverbundleiterin Susanne Statnik (links) und die Diepholzer Kundencenterleiterin Ramona Bertow.

Diepholz - Das Bildungswerk Niedersächsischer Volkshochschulen (BNVHS) gibt es in Diepholz nicht mehr, es ist in der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) aufgegangen. Der Zusammenschluss hat Vorteile für Auszubildende und Unternehmen in der Region: Die DAA bietet mit Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit ein neues Programm an.

„Ausbildungsbegleitende Hilfen“ (abH) heißt es. Auszubildende, die Unterstützung in der Berufsschule, bei praktischen Aufgaben oder Alltagsproblemen benötigen, können von qualifizierten Mitarbeitern der DAA betreut werden. Über die Agentur für Arbeit, die unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten übernimmt, können Lehrlinge und Betriebe diese besondere Art der „Nachhilfe“ beantragen.

Seit dem 1. April heißt das BNVHS in Diepholz DAA, doch das Konzept ist das gleiche geblieben: „Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund auf die Arbeitswelt vorzubereiten und zu unterstützen“, erklärt Susanne Statnik, Zweigstellenverbundleiterin der DAA Osnabrück und Oldenburg. Die 1979 gegründete BNVHS GmbH gehörte schon seit vielen Jahren zur DAA Stiftung Bildung. Nun wurde sie in die DAA eingegliedert, um das Programm gegenseitig zu ergänzen und konkurrenzfähiger zu werden, erklärt die Zweigstellenverbundleiterin. Das Motto der Fusion „Ab jetzt zweimal so stark“ werde auch wirklich umgesetzt, so Susanne Statnik: „Der Übergang von BNVHS zu DAA verlief größtenteils reibungslos, lediglich die Abstimmung innerhalb der Verwaltungssysteme musste erst ein wenig angeglichen werden.“

Die derzeit 27 festangestellten Mitarbeiter des Standortes Diepholz betreuen in den oberen Etagen des alten Diepholzer Rathauses und in den Werkstätten an den Kohlhöfen mit weiteren Honorarkräften etwa 250 Jugendliche und junge Erwachsene.

Ein neues Angebot sind dabei die „abH“. Ob es nun Nachhilfe in Fachtheorie, Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen oder die sozialpädagogische Betreuung bei Prüfungsangst ist, die DAA stelle für jeden Auszubildenden, der Hilfe benötigt, einen passgenauen Unterricht zusammen, erklärt Statnik.

Die DAA bietet weiterhin auch berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen an. Hierzu gehört unter anderem die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB), bei der den nicht mehr schulpflichtigen Teilnehmern ohne Ausbildungsplatz geholfen wird, den für sie richtigen Beruf zu finden oder den Schulabschluss nachzuholen.

Auch eine „Assistierte Ausbildung“ (AsA), die sich speziell an Ausbildungsbetriebe richtet, ermöglicht sie. Bei dieser werden Unternehmen bei der Ausbildung Jugendlicher ohne oder mit einem schwachen Schulabschluss, aber auch Migrationshintergrund, unterstützt. Auch dieses Angebot der Agentur für Arbeit wird wie die anderen, im Regelfall, finanziell vollständig von den Agenturen für Arbeit beziehungsweise Jobcentern getragen.

Derzeit betreuen die Lehrkräfte der DAA mehr als 50 Asylbewerber und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Sprachkursen. Diese Kurse zeichnen sich sowohl durch kulturvermittelnde Komponenten aus, als auch berufsbezogene. So wird in den Jugendwerkstätten an den Kohlhöfen in Diepholz nicht nur theoretischer Unterricht veranstaltet, sondern auch durch praktische Aktionen der Spracherwerb angekurbelt, berichtet Ramona Bertow, Diepholzer Kundencenterleiterin der DAA: „Gerade Jugendliche und junge Erwachsene brauchen Bewegung und eine Beschäftigung, um sich vernünftig zu integrieren.“

res