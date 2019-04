Acht ehrenamtliche Formularlotsen in Diepholz qualifiziert

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare“ lautet ein Sprichwort. Das Ausfüllen der Formulare – laut Duden ein „Vordruck zur Beantwortung bestimmter Fragen oder für bestimmte Angaben“ – fällt nicht immer leicht. Dabei können in Diepholz jetzt acht Formularlotsen helfen. Ehrenamtlich sind sie insbesondere für Ältere, Menschen mit Beeinträchtigungen und Menschen mit Migrationshintergrund da.

Nach ihrer Ausbildung in einem Kursus der Ländlichen Erwachsenen-Bildung (LEB) in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen-Agentur Diepholz des Agenda-21-Fördervereins im Diepholzer Stadtteilhaus an der Moorstraße bekamen die Teilnehmer jetzt ihre Zertifikate. Benita Schütte vom LEB-Beratungsbüro Barnstorf und Barbara Parizsky von der Freiwilligen-Agentur überreichten die Urkunden nach dem ersten Kursus dieser Art in Diepholz.

Sieben Abende – jeweils dienstags – hatte die Qualifizierung der acht ehrenamtlichen Helfer gedauert. Zunächst war „Rolle der Formularlotsen und Auftragsklärung“ das Thema der Referentin Martina Last („Wendepunkt“). Am nächsten Abend informierte Edelhard Dieckmann vom Jobcenter Diepholz über „Umgang mit Formularen Arbeitslosengeld II“. Nicole Ropella („Casa Vita“) war Referentin an den beiden folgenden Abenden mit den Themen „Grundlagen der Kommunikation und Konfliktmanagement“ sowie „Vernetzungsmöglichkeiten und Unterstützungsstrukturen“. Über Formulare für Pflegeanträge bei Krankenkassen sprach danach Gabriele Stroink vom Pflegestützpunkt des Landkreises Diepholz. Am nächsten Abend waren Formulare für Grundsicherung und Pflege das Thema von Heinfried Bordewisch (Sozialamt der Stadt Diepholz). Er sprach auch am letzten Abend vor der Zertifikatsübergabe über Formulare für Wohngeld und Schwerbehindertenausweis.

„Formularlosen dürfen keine Rechtsberatung leisten“, erklärte Benita Schütte. Sie können aber an bestimmte Stellen verweisen.

Dadurch, dass die Lotsen ehrenamtlich tätig sind, soll die Hemmschwelle, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, gering sein.

In dieser Woche treffen sich die Formularlosen zu einer Absprache ihres Angebotes, das im Mai im Stadtteilhaus beginnen soll. Möglicherweise bieten die Formularlotsen auch an anderen Stellen in Diepholz ihre Hilfe an. „Mehrere von ihnen engagieren sich schon in anderen Bereichen ehrenamtlich“, berichtete Barbara Parizsky über die Teilnehmer.

Formularlotsen sind zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet.

Die Qualifizierung zum Formularlotsen haben in Diepholz absolviert: Jessica Jenny Braunagel, Miroslaw Dolinski, Monika Dreessen, Wolfgang Schwabe, Thomas Sommer, Carsten Tellbach, Gudrun Telschow und Wolfgang Telschow.

Nähere Informationen:

Stadtteilladen im Stadtteilhaus an der Moorstraße 6 in Diepholz, Tel. 05441/909240