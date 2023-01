Mario König aus Diepholz findet Teddy auf Dachboden mit besonderer Geschichte

Von: Michael H. Dümer

Teilen

Mario König hat den auf dem Dachboden gefundenen Teddy nach Herford gebracht, um ihn Doris Woggon zu übergeben. Ihrem Sohn Robert war der Kuschelbär im Alter von vier Jahren abhandengekommen. © familie woggon

Der Diepholzer Mario König findet auf seinem Dachboden einen Teddy. Welche Geschichte sich hinter diesem Fund verbirgt, ahnte er seinerzeit noch nicht.

Diepholz – Er saß in einer schlecht ausgeleuchteten Ecke, ganz unscheinbar. Ihn zu übersehen, war wahrlich nicht schwer. Über viele Jahre muss der beigefarbene Teddybär schweigend an diesem Platz gesessen haben. Ober er geahnt hat, wie sehr ein Kind ihn doch vermisste?

Eines Tages, beim Aufräumen des Dachbodens seines Hauses an der Grafenstraße in Diepholz, entdeckte Mario König den Stoffbären – zu dieser Zeit noch völlig ahnungslos, welche Geschichte dahinter steckte. König fand schnell einen besseren Platz für den aus dem Hause Steiff stammenden Bären mit den gläsernen Augen. Er setzte ihn an ein Fenster, von wo aus der Teddy nun die Passanten auf der Grafenstraße im Blick hatte. Viele kamen vorbei und so manch einer mag gedacht haben: „Wie niedlich, so ein Teddy!“

Ein Bericht im Diepholzer Kreisblatt über das Haus an der Grafenstraße gelangte über Freunde aus Heede zu Familie Woggon nach Herford. Doris Woggon, geborene Runge, war in dem Haus aufgewachsen, in dem ihr Vater einst auch sein Steuerberaterbüro hatte. Eine Zeit lang lebte sie zusammen mit ihrem Mann Martin und Sohn Robert auch noch dort.

Telefonisch nahm man Kontakt zu Mario König auf, der dabei auch von dem gefundenen Teddy erzählte. Das weckte Erinnerungen, von denen Martin Woggon berichtet:

„1979, im Sommer war es, als wir unseren vierjährigen Filius knutschend hinter der Küchentür entdeckten, die gleichaltrige Waltraut vom Nachbarn im Arm. ,Uns sind die Liebesherzchen zu Kopf gestiegen‘, erklärte er leicht verlegen. Das Küssen hatte ihm aber wohl gut gefallen, denn Waltraut erwischte ihn ein paar Tage später mit einem anderen Mädchen, wiederum innig küssend – und war deswegen richtig sauer. Zusammen mit ihrer Schwester stibitzte sie seinen Teddy, den er zu seinem ersten Geburtstag bekommen hatte – und weg war der Teddy!“

Für den Vierjährigen ein herber Verlust. Überall habe die Familie nach dem Lieblingsstück gesucht, tagelang, bis es dann doch einen Neuen geben musste. „Der musste aber noch lange um die Liebe, Zuneigung und Vertrautheit unseres Sohnes ringen, ehe er voll akzeptiert wurde.“

Das erzählten die Woggons auch Mario König. „Diese Geschichte ließ mir ganz einfach keine Ruhe“, sagt der Diepholzer. Für ihn war schnell klar, wohin er den kleinen Bären bringen musste. Mit einer Fahrschülerin machte König sich auf den Weg nach Ostwestfalen, um den Eltern des rechtmäßigen Eigentümers den Kuschelbären persönlich übergeben zu können.

Als ihr Sohn, der heute im Raum Frankfurt/Main lebt, zu Besuch bei den Eltern in Herford war, überraschten sie ihn mit der Nachricht, dass sein Spielkamerad aus frühen Kindertagen unglaublicherweise nach mehr als 40 Jahren wieder aufgetaucht war, und erzählten ihm, wie der kleine Bär den Weg von Diepholz nach Herford gefunden hatte.

Robert Woggon, Jahrgang 1975, hat übrigens in Münster Politikwissenschaft, Neuere und Neueste Geschichte und Soziologie studiert. Während eines dreimonatigen Aufenthaltes im Gazastreifen hatte er 1999 Gelegenheit, die Entwicklungsproblematik in den palästinensischen Autonomiegebieten täglich selbst zu erleben. Darüber hat er 2002 in einem Buch mit dem Titel „Der Versuch, Schilf in der Wüste zu pflanzen – Europäisch-palästinensische Entwicklungszusammenarbeit von 1993 bis 2002“ berichtet.